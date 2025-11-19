search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025

Υπ. Παιδείας: Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ActionAid στο παιδαγωγικό έργο – Στη Βουλή το θέμα από την Κυριακή Μάλαμα

Στη Βουλή καλείται να δώσει διευκρινίσεις η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τη μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με την ΜΚΟ ActionAid.

Η βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Δημοκρατίας Κυριακή Μάλαμα, κατέθεσε σχετική ερώτηση, διατυπώνοντας ενστάσεις για την ανάθεση ουσιαστικά στη συγκεκριμένη ΜΚΟ μέρους του έργου που κανονικά κάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με το μνημόνιο, η ActionAid αναλαμβάνει να παράγει εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογίες για θεμελιώδεις περιοχές της σχολικής αποστολής: ενεργός πολιτειότητα, συμπερίληψη, χρηματοοικονομική παιδεία και ετοιμότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Από όλες αυτές τις θεματικές, μόνο η «Ενεργός Πολιτειότητα» διαθέτει θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 6048/Β/2024), σημειώνει η κυρία Μάλαμα, προσθέτοντας ότι για τις  υπόλοιπες δεν υφίσταται κανένα δημόσιο αναλυτικό πρόγραμμα, επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ ή επίσημο παιδαγωγικό υλικό.

Η πρακτική αυτή, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, αντικαθιστά το ΙΕΠ, αποδυναμώνει τον δημόσιο επιστημονικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης και δημιουργεί ασύνδετα «πακέτα» από εξωτερικούς φορείς, χωρίς ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και χωρίς συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, κινδυνεύει να αποπολιτικοποιήσει τον πυρήνα της αγωγής του πολίτη και να υποβαθμίσει σοβαρά δομικά ζητήματα, όπως η συμπερίληψη και η σχολική ασφάλεια, μετατρέποντάς τα σε αποσπασματικές επικοινωνιακές δράσεις.

Με την ερώτησή της, η βουλευτής ζητά από την Υπουργό:

  • να διευκρινίσει για ποιες θεματικές υπάρχει θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών και με ποια τεκμηρίωση ανατέθηκε παραγωγή υλικού σε τομείς όπου το κράτος δεν έχει διαμορφώσει δημόσιο παιδαγωγικό πλαίσιο,
  • να προσδιορίσει τον ρόλο του ΙΕΠ και αν έχει αναλάβει επιστημονική εποπτεία και τελική έγκριση του υλικού,
  • να εξηγήσει πώς διασφαλίζεται ότι η «Ενεργός Πολιτειότητα» δεν θα υποβιβαστεί σε απλές «δεξιότητες συμμετοχής» αλλά θα περιλαμβάνει ουσιαστικό περιεχόμενο για δημοκρατία, θεσμούς και δικαιώματα,
  • να παρουσιάσει πώς θα αποφευχθεί ο κατακερματισμός του παιδαγωγικού σχεδιασμού και η δημιουργία ασύνδετων εξωτερικών «πακέτων» εκπαιδευτικού υλικού,
  • να διευκρινίσει πώς θωρακίζεται η αντιμετώπιση κρίσιμων δομικών ζητημάτων (συμπερίληψη, αντισεισμική/αντιπλημμυρική προστασία) πέρα από το μνημόνιο συνεργασίας,
  • και να δεσμευτεί ότι το πλήρες κείμενο του μνημονίου, οι μέθοδοι και τα υλικά που παράγονται θα κατατεθούν στη Βουλή.

Η Κυριακή Μάλαμα τονίζει ότι «η διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιεχομένου του δημόσιου σχολείου δεν μπορεί να εκχωρείται σε ιδιωτικούς φορείς, ιδίως όταν απουσιάζει θεσμικός σχεδιασμός από το ίδιο το κράτος. Το ΙΕΠ οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και όχι στο περιθώριο.»

