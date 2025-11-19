Υπ. Παιδείας: Αντιδράσεις για την εμπλοκή της ActionAid στο παιδαγωγικό έργο – Στη Βουλή το θέμα από την Κυριακή Μάλαμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη Βουλή καλείται να δώσει διευκρινίσεις η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για τη μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε με την ΜΚΟ ActionAid.
Η βουλευτής Χαλκιδικής του Κινήματος Δημοκρατίας Κυριακή Μάλαμα, κατέθεσε σχετική ερώτηση, διατυπώνοντας ενστάσεις για την ανάθεση ουσιαστικά στη συγκεκριμένη ΜΚΟ μέρους του έργου που κανονικά κάνει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Σύμφωνα με το μνημόνιο, η ActionAid αναλαμβάνει να παράγει εκπαιδευτικό υλικό και μεθοδολογίες για θεμελιώδεις περιοχές της σχολικής αποστολής: ενεργός πολιτειότητα, συμπερίληψη, χρηματοοικονομική παιδεία και ετοιμότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές. Από όλες αυτές τις θεματικές, μόνο η «Ενεργός Πολιτειότητα» διαθέτει θεσμοθετημένο πρόγραμμα σπουδών (ΦΕΚ 6048/Β/2024), σημειώνει η κυρία Μάλαμα, προσθέτοντας ότι για τις υπόλοιπες δεν υφίσταται κανένα δημόσιο αναλυτικό πρόγραμμα, επιστημονική ομάδα του ΙΕΠ ή επίσημο παιδαγωγικό υλικό.
Η πρακτική αυτή, όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, αντικαθιστά το ΙΕΠ, αποδυναμώνει τον δημόσιο επιστημονικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης και δημιουργεί ασύνδετα «πακέτα» από εξωτερικούς φορείς, χωρίς ενιαία παιδαγωγική φιλοσοφία και χωρίς συμμετοχή της σχολικής κοινότητας. Επιπλέον, κινδυνεύει να αποπολιτικοποιήσει τον πυρήνα της αγωγής του πολίτη και να υποβαθμίσει σοβαρά δομικά ζητήματα, όπως η συμπερίληψη και η σχολική ασφάλεια, μετατρέποντάς τα σε αποσπασματικές επικοινωνιακές δράσεις.
Με την ερώτησή της, η βουλευτής ζητά από την Υπουργό:
Η Κυριακή Μάλαμα τονίζει ότι «η διαμόρφωση του παιδαγωγικού περιεχομένου του δημόσιου σχολείου δεν μπορεί να εκχωρείται σε ιδιωτικούς φορείς, ιδίως όταν απουσιάζει θεσμικός σχεδιασμός από το ίδιο το κράτος. Το ΙΕΠ οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και όχι στο περιθώριο.»
