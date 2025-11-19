search
19.11.2025 11:15

Πρωτοφανές περιστατικό στην Πετρούπολη: Μαθητής ΕΠΑΛ πήγε σχολείο με… μπαλτά 29 εκατοστών – Τον συνέλαβε η ΟΠΚΕ (video)

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης (19/11) στην περιοχή της Πετρούπολης, καθώς είχε στην κατοχή του έναν μπαλτά.

Το περιστατικό συνέβη στις 7:55, όταν τα στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης παρατήρησαν ότι ένας ανήλικος που καθόταν έξω από το σχολείο είχε στην κατοχή του κάτι που προσομοίαζε σε όπλο.

Τον προσέγγισαν και τότε έκπληκτοι διαπίστωσαν πως ο ανήλικος είχε στην κατοχή του έναν μπαλτά μήκου 29 εκατοστών.

Ο 16χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

