Πάτρα: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαιώνει τη 12χρονη – Σε προαύλιο σχολείου ο βιασμός, έρχεται δίωξη για τον 16χρονο

Νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση βιασμού της 12χρονης στην Πάτρα έρχονται στο φως της δημοσιότητας καθώς η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Η εξέταση, η οποία είχε παραγγελθεί άμεσα, έρχεται να ενισχύσει τη θέση της 12χρονης, η οποία αμέσως μετά το περιστατικό ενημέρωσε τους γονείς της, οδηγώντας στην άμεση καταγγελία κατά του 16χρονου φερόμενου ως δράστη.

Τη βίασε στο προαύλιο

Σύμφωνα με το tempo24, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 16χρονος και η 12χρονη είχαν έρθει σε επαφή και είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

Το σοκαριστικό περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου. Ο νεαρός, ο οποίος γνώριζε την ανήλικη, τη συνάντησε σε δρόμο της Πάτρας. Στη συνέχεια, ασκώντας βία, την οδήγησε σε απόμερο σημείο σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να τη βίασε.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει πλέον και το επιβεβαιωτικό στοιχείο της Ιστροδικαστικής εξέτασης, αναμένεται να αποσταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 12χρονη βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε τους γονείς της και αυτοί με τη σειρά τους την αστυνομία για όσα συνέβησαν.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατήγγειλαν οι γονείς της 12χρονης στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, η κόρη τους τους ενημέρωσε πως βραδινές ώρες της Κυριακής 16/11/2025, συναντήθηκε με το αγόρι στην Παραλία Πατρών, την οδήγησε στο Γυμνάσιο της περιοχής και με την άσκηση βίας, την κακοποίησε σεξουαλικά….

