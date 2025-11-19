Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Καισαριανή.
Η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα.
Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα
