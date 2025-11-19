search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 09:38
ΕΛΛΑΔΑ

19.11.2025 07:13

Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

19.11.2025 07:13
pyrosvestis

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Καισαριανή.

Η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα

