Φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή

Κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε τα ξημερώματα της Τετάρτης φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Καισαριανή.

Η φωτιά ξεκίνησε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα

