Στη φυλακή ο αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος ψευτοεπενδυτών σε καζίνο

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι φερόμενοι ως αρχηγός και υπαρχηγός του κυκλώματος που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάζοντάς τους δήθεν επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο.

Τα τρία υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ότι: «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση απάτης. Το “δώστε μου λεφτά και θα δανείσω το καζίνο” είναι ψέματα. Μου έδιναν λεφτά επειδή είχα ιδιαίτερη παικτική ικανότητα λόγω μαθηματικών υπολογισμών και κέρδιζα στη ρουλέτα. Όταν κέρδιζα ήμουν ο Αλεκάκης. Όταν έχανα ήμουν αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης».

Από την πλευρά του ο υπαρχηγός του κυκλώματος τόνισε ότι δεν έχει πάρει χρήματα από κανέναν, ενώ συμπλήρωσε ότι του είχε απαγορευτεί η είσοδος στο καζίνο: «Δεν έχω πάρει χρήματα από κανένα. Δεν μπορούσα να μπω άλλωστε μέσα στο καζίνο, ούτε έστησα ληστεία. Μου έχει απαγορευτεί η είσοδος λόγω ιδιαίτερης παικτικής ικανότητας καθώς συμμετείχα σε παγκόσμια τουρνουά. Κέρδιζα συνεχώς και μου απαγορεύτηκε η είσοδος».

Συνεχίζονται οι έρευνες για το κύκλωμα των ψευτοεπενδυτών

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αρχηγός του κυκλώματος με τις «μαϊμού» επενδύσεις φέρεται να ήταν ένας απότακτος αστυφύλακας της ΕΛ.ΑΣ., χρέη υπαρχηγού εκτελούσε γνωστός επιχειρηματίας, ενώ ενεργό ρόλο στην εγκληματική ομάδα φέρονται να είχαν τρία ακόμη άτομα, και συγκεκριμένα η σύντροφος του αρχηγού, ο σωματοφύλακας του υπαρχηγού, και ένας 46χρονος που είχε αναλάβει να βρίσκει τα υποψήφια θύματα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ έχει μπει και ο Σπύρος Μαρτίκας, ο οποίος, αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα του κυκλώματος, τώρα ερευνάται από τις οικονομικές Αρχές και ο ίδιος.

