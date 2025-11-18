Δίκη για τη Novartis: «Είπαν ψέματα και το ήξεραν οι προστατευόμενοι μάρτυρες» κατέθεσε η σύζυγος του Γιάννη Στουρνάρα

«Ένα δημιούργημα για να καταστραφεί ο Γιάννης Στουρνάρας» ήταν όσα είχαν καταθέσει για την υπόθεση της Novartis, οι τότε προστατευόμενοι μάρτυρες, σύμφωνα με την κατάθεση της συζύγου του κεντρικού τραπεζίτη, Λίνας Νικολοπούλου, στη δευτεροβάθμια δίκη για τις ψευδείς καταθέσεις των «Μαξίμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση».

Οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη «είπαν ψέματα» ανέφερε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο η κυρία Νικολοπούλου η οποία τόνισε:

«Εγώ οργανώνω συνέδρια με προσφορές και ασφαλώς υπάρχουν και κανόνες. Είπαν ότι έπαιρνα μεγαλύτερες αμοιβές κι έτσι με αυτό τον τρόπο δωροδοκούσαν. Όμως όλες οι αμοιβές είναι βάσει τιμοκατάλογου. Υπήρχε πλαφόν που οριζόταν από τον Σύλλογο Φαρμακευτικών εταιριών. Αυτοί οι άνθρωποι όταν είπαν αυτά τα πράγματα, ήξεραν ότι είπαν ψέματα. Ήταν γνώστες της κατάστασης. Ήταν τρομακτικό όλα αυτό που συνέβη».

Όπως ανέφερε η μάρτυρας, στόχος ήταν «να συνδεθώ εγώ με τον σύζυγό μου που ήταν το πρόσωπο που ήθελαν τότε να χτυπήσουν και βρήκαν μια σύμβαση της εταιρίας μου».

Η μάρτυρας κλήθηκε να καταθέσει ποιος κατά την άποψη της ήταν εκείνος που οργάνωσε τους κατηγορούμενους στο να καταθέσουν σε βάρος του συζύγου της όταν εκείνος τελούσε υπουργός Οικονομικών.

Η μάρτυρας απάντησε πως θεωρεί ότι οι δύο κατηγορούμενοι «δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά. Πιέστηκαν».

Σε ερώτηση συνέδρου όσον αφορά το κέρδος της εταιρίας της, όταν τιμολογούσε ποσά ύψους 4.500 ευρώ μικτά για την οργάνωση συνεδρίου, η κυρία Νικολοπούλου απάντησε: «Το κέρδος είναι και άυλο. Η φήμη, η εμπιστοσύνη του πελάτη… είναι όλα σημαντικά. Αν με πάρει ο πρόεδρος ιατρικής σχολής και μου πει κάνε μια εκδήλωση για μένα και δεν έχω λεφτά, θα το κάνω γιατί την άλλη φορά θα είναι ευχαριστημένος και αβίαστα θα μου πει να αναλάβω κάτι και θα λάβω και το αντίτιμο… Σε ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες σχέσεις σε αυτή τη δουλειά…».

