Θεσσαλονίκη: Βιάζε τη 12χρονη φίλη της κόρης του μπροστά της, μέσα στο παιδικό δωμάτιο – Εννιά χρόνια κάθειρξη σε 51χρονο

Στη φυλακή οδηγείται άνδρας, 51 ετών, ο οποίος καταδικάστηκε τελεσίδικα σε 9ετή κάθειρξη, επειδή κακοποιούσε σεξουαλικά ένα 12χρονο κοριτσάκι, μπροστά στην ανήλικη κόρη του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άτομο. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης το 2021, όταν η ανήλικη βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε μια καθηγήτρια της, αποκαλύπτοντας όσα βίωνε. Η δικογραφία στηρίχθηκε σε όσα κατήγγειλε η παθούσα και περιλάμβανε τέσσερα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά την ίδια δικογραφία, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν στο παιδικό δωμάτιο της κόρης του καταδικασθέντα -σε χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας- όταν η παθούσα επισκεπτόταν τη φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα.

