Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

«Έφυγε» σήμερα (18/11) από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου.

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης είχε φύγει από τη ζωή ξαφνικά στις 2 Ιουλίου το 1973, σε ηλικία 42 ετών και τότε στη διοίκηση του ομίλου τον είχε διαδεχθεί ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στράφηκε στις επιχειρήσεις μετά την αποστράτευσή του, θέτοντας τα θεμέλια για αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους των Βαλκανίων. Στη δεκαετία του ’60 απέκτησε τεράστια οικονομική δύναμη, ενώ το 1970 ίδρυσε τη Motor Oil, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ενέργειας.

Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη στάθηκε πάντα διακριτικά στο πλευρό της οικογένειας, με αξιοπρέπεια και σεμνότητα, αφήνοντας πίσω της μια σιωπηλή, αλλά βαθιά παρακαταθήκη.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

«Εξωστρεφής»: Ο Δήμος Αθήνας επαναλειτουργεί το κυλικείο στου Στρέφη – «Με κοινωνικό πρόσημο» λέει ο Χάρης Δούκας

Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του (video)