search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 13:45

Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη

18.11.2025 13:45
manuela_vardinogianni_new

«Έφυγε» σήμερα (18/11) από τη ζωή η Μανουέλα Βαρδινογιάννη, η σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου Βαρδινογιάννη, Νίκου.

Μαζί είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, την Ιωάννα, τον Παύλο, τον Δημοσθένη και τον Πύρρο.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης είχε φύγει από τη ζωή ξαφνικά στις 2 Ιουλίου το 1973, σε ηλικία 42 ετών και τότε στη διοίκηση του ομίλου τον είχε διαδεχθεί ο αδελφός του, Βαρδής Ι. Βαρδινογιάννης.

Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, στράφηκε στις επιχειρήσεις μετά την αποστράτευσή του, θέτοντας τα θεμέλια για αυτό που αργότερα εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους των Βαλκανίων. Στη δεκαετία του ’60 απέκτησε τεράστια οικονομική δύναμη, ενώ το 1970 ίδρυσε τη Motor Oil, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής βιομηχανίας ενέργειας.

Η Μανουέλα Βαρδινογιάννη στάθηκε πάντα διακριτικά στο πλευρό της οικογένειας, με αξιοπρέπεια και σεμνότητα, αφήνοντας πίσω της μια σιωπηλή, αλλά βαθιά παρακαταθήκη.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Σύλληψη 34χρονης για κλοπές από καταστήματα της Αττικής – Είχε προτίμηση σε τάμπλετ, ρούχα και παπούτσια

«Εξωστρεφής»: Ο Δήμος Αθήνας επαναλειτουργεί το κυλικείο στου Στρέφη – «Με κοινωνικό πρόσημο» λέει ο Χάρης Δούκας

Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

kefalonia_nekros
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση 26χρονου – Ανασύρθηκε νεκρός από τον βυθό, μέσα στο αυτοκίνητό του (video)

geroulanos-pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαζεύει και πάει στο συνέδριο τη «βελόνα» ο Γερουλάνος – Υποβαθμίζει το αυτοδιοικητικό μέτωπο απέναντι στον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 14:10
paidia-social_media-new
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστραλία: «Κόβονται» οι κάτω των 16 ετών από Instagram, Facebook και Threads

zelensky_sad_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Τραμπ τελειώνει τον Ζελένσκι – Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο για τη συμφωνία παραχώρησης εδαφών στον Πούτιν

ukraine_soldiers_mew
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 σορούς στρατιωτών

1 / 3