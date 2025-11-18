«Εξωστρεφής»: Ο Δήμος Αθήνας επαναλειτουργεί το κυλικείο στου Στρέφη – «Με κοινωνικό πρόσημο» λέει ο Χάρης Δούκας

«Ζωή» στο κυλικείο στον Λόφο του Στρέφη δίνει ξανά ο Δήμος Αθηναίων. Ο πρώην «Εξωστρεφής» παραχωρείται δωρεάν σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, ώστε να επαναλειτουργήσει, παρέχοντας είδη σε χαμηλό κόστος και φιλοξενώντας κοινωφελείς δράσεις.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Λόφος του Στρέφη αποκτά ξανά σφυγμό και ζωή. Ο πρώην “Εξωστρεφής” επαναλειτουργεί με κοινωνικό πρόσημο. Το κυλικείο θα αποτελέσει νέο σημείο συνάντησης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές. Αξιοποιούμε τη δημοτική περιουσία με τρόπο που να επιστρέφει αξία στους κατοίκους, να στηρίζει συλλογικές πρωτοβουλίες και να ενισχύει την κοινωνική οικονομία της πόλης».

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιουσίας και Δόμησης, Πάρης Χαρλαύτης, τόνισε: «Δίνουμε την ευκαιρία σε κοινωνικούς, μη κερδοσκοπικούς φορείς της πόλης και της κοινωνικής οικονομίας να συμβάλλουν ενεργά στην αναβάθμιση της ζωής του Λόφου, αναλαμβάνοντας τη λειτουργία του κυλικείου με σεβασμό στο περιβάλλον, τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου και τη συνοχή της κοινότητας».

Πώς θα λειτουργεί το κυλικείο

Το κυλικείο, συνολικής επιφάνειας 94,36 τ.μ., θα παραχωρηθεί δωρεάν για χρονική περίοδο πέντε ετών. Ο φορέας που θα επιλεγεί θα το λειτουργεί με χαμηλό κόστος προσφερόμενων ειδών και θα υλοποιεί στον ίδιο χώρο κοινωφελείς δράσεις. Τα οικονομικά έσοδα θα διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ώστε από τη λειτουργία του κυλικείου να ωφελείται η τοπική κοινωνία.

Ο φορέας, που θα επιλεγεί, θα υποχρεούται να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες συντήρησης του κυλικείου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως και ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, είτε ηλεκτρονικά στο [email protected], είτε σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την ανοικτή πρόσκληση του Κυλικείου (πρώην Εξωστρεφής) στο Λόφο του Στρέφη», στη διεύθυνση Πατησίων 159, 4ος όροφος, Τμήμα Αξιοποίησης & Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας, καθημερινά 08:00–14:00.

Οι τελικοί όροι παραχώρησης θα καθοριστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, ενώ η Ομάδα Εργασίας που έχει ήδη συσταθεί θα αξιολογήσει τις προτάσεις και θα εισηγηθεί τη βέλτιστη επιλογή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την προθεσμία για την πρόσκληση ενδιαφέροντος: https://www.cityofathens.gr/18-11-2025-18-12-2025-prosklisi-ekdilosis-endiaferon/

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Προφυλακίστηκε ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης – Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του (video)

Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Πού αναμένονται καταιγίδες και βροχές

Στα «κάγκελα» οι αγρότες πριν τη σύσκεψη στα Φάρσαλα: «Μονόδρομος τα μπλόκα»