18.11.2025 12:31

Στα «κάγκελα» οι αγρότες πριν τη σύσκεψη στα Φάρσαλα: «Μονόδρομος τα μπλόκα»

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στον αγροτικό κλάδο λίγο πριν την κρίσιμη σύσκεψη στα Φάρσαλα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στη βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε μπλόκα και να κόψουν στα δύο τη χώρα, καθώς θεωρούν πως ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι.

Αποκορύφωμα είναι πως ενώ περιμένουν να πληρωθούν ως το τέλος του μήνα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, η ΕΕ ήρθε να τους… προσγειώσει, λέγοντας ότι «το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο».

Το αυξημένο κόστος σε συνδυασμό με την μη καταβολή των αποζημιώσεων έχει αφήσει άσπαρτα χωράφια και την ίδια ώρα τα χρέη διογκώνονται με την ένταση να έχει φτάσει στο κόκκινο…
«Το κλίμα είναι εκρηκτικό. Περιμένουμε να τελειώσουν οι συσκέψεις, να παρθούν οι αποφάσεις για να βγουν τα μπλόκα. Όλος ο κόσμος θα είναι έξω, τη δεδομένη στιγμή νιώθουμε ότι δεν υπάρχει μέλλον κι αυτό μας οδηγεί στον δρόμο. Δεν υπάρχει μέλλον για καμία καλλιέργεια όταν το βαμβάκι έχει 36 λεπτά, τα τριφύλλια έχουν παρατηθεί από πέρσι, τα σιτάρια είναι κάτω από το κόστος παραγωγής στα 19 λεπτά. Μόνη μας ελπίδα είναι να μας ακούσουν και ίσως χρειαστεί να κόψουμε την Ελλάδα στα δύο μέχρι να το καταλάβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στο thesspost ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, αγρότης από τη Γλαύκη και μέλος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

«Από τη μια ακούμε για τέλη Νοεμβρίου κι από την άλλη Ευρωπαίους να λένε ότι δε θα πληρωθούμε» πρόσθεσε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του αγροτικού Συλλόγου Πλατυκάμπου, Παναγιώτης Καλογιάννης είπε πωςι κυριαρχεί ένα κλίμα εκνευρισμού και απόγνωσης. «Τα νεύρα όλων μας πολύ σπασμένα πλέον. Ακούμε από τη μια ότι θα πληρωθούμε τέλος Νοεμβρίου κι από την άλλη, από Ευρωπαίους, την ίδια μέρα, ότι δε θα πληρωθούμε. Την ίδια ώρα, οι υποχρεώσεις τρέχουνε, έχουμε βγει εκτός προϋπολογισμού, σε εφορίες, στον ΕΦΚΑ, στις υποχρεώσεις μας προς τρίτους. Νομίζω ότι ακόμη κι αν καταφέρουν να πληρώσουνε, τα ποσά θα είναι χάλια. Δεν θα έχουν καμία σχέση με τα ποσά που περιμένουμε. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος πλέον ο δρόμος».

«Θα θυμίσει παλιές εποχές»

Η σύσκεψη των αγροτών αναμένεται να φέρει και αποφάσεις για μπλόκα την επόμενη εβδομάδα.

Μάλιστα, δεν είναι και λίγοι αυτοί που λένε πως τα μπλόκα θα θυμίζουν… «παλιές καλές εποχές».
«Θα παρθεί η απόφαση για τη συγκεκριμένη μέρα που θα πάρει ‘’φωτιά’’ η Ελλάδα. Θα βγει όλη η χώρα στα μπλόκα. Όλο τον χρόνο εμείς κάναμε 3-4 συλλαλητήρια στη Λάρισα, δεν είμαστε επαναστατικοί διαδηλωτές, αλλά δεν υπάρχει μέλλον κι αυτό μας οδηγεί συνεχώς στον δρόμο. Πρέπει να αφουγκράζονται τα προβλήματά μας και να σκύψουν πάνω από αυτά, γιατί ο σχεδιασμός τους έχει αποτύχει», σχολίασε ο κ. Ιωαννίδης.  

«Περιμένουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή κι όλο αυτό που θα γίνει θα θυμίσει παλιές εποχές και δυστυχώς, αντί να πηγαίνουμε καλύτερα, πηγαίνουμε χειρότερα. Ούτε εμείς θέλουμε να βγαίνουμε στους δρόμους, να χρωστάμε, να αισθανόμαστε ζητιάνοι. Γιατί αυτή τη στιγμή αισθανόμαστε ζητιάνοι», πρόσθεσε από την πλευρά του ο κ. Καλογιάννης.

