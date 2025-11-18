search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.11.2025

Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ εργάτης, που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

Σε σοβαρή κατάσταση και διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, νοσηλεύεται εργαζόμενος ο οποίος κατά την εκτέλεση εργασιών σε οικοδομή στην Αγυιά Χανίων, έπεσε από μπαλκόνι.

Το εργατικό ατύχημα που έγινε προχθές Κυριακή και γνωστοποίησε το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χανίων, εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους με την διοίκηση του ΕΚΧ να κάνει λόγο για την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας.

«Δυστυχώς, άλλος ένας συνάδελφος, ο οποίος εκτελούσε οικοδομικές εργασίες τραυματίστηκε σοβαρά… δεν γύρισε σπίτι του κυνηγώντας το μεροκάματο… και δυστυχώς βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μας στην εντατική νοσοκομείου του Ηρακλείου», αναφέρει το ΕΚΧ κάνοντας παράλληλα έκκληση για ακόμη μία φορά, όπως τονίζει «…οι συνάδελφοι να τηρούν και να απαιτούν τα μέτρα προστασίας, να καταγγέλλουν όπου δεν τηρούνται και να μην εργάζονται δίχως αυτά. Για άλλη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές οδηγούν τους εργαζόμενους σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας ακόμα και τις Κυριακές, για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους ώστε να επιβιώσουν». Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε η Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία μετέβη στον χώρο του συμβάντος όπου συνέλεξε στοιχεία που αφορούν στις συνθήκες του ατυχήματος και στα μέτρα ασφάλειας που υπήρχαν.

