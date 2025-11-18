search
18.11.2025 10:41

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για το θρίλερ στη Μεσαρά – Τον πυροβόλησαν από το παράθυρο ενώ κοιμόταν

ekav_asthenoforo
φωτογραφία αρχείου

Νέα στοιχεία για την υπόθεση με τους πυροβολισμούς από καραμπίνα που δέχτηκε ένας 60χρονος στο Τυμπάκι Μεσαράς, ενώ κοιμόταν με την σύζυγό του.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε γύρω στις τρεις τα ξημερώματα.

Άγνωστος δράστης ή δράστες πλησίασαν το παράθυρο του υπνοδωματίου του σπιτιού του του 60χρονου και πυροβόλησαν δύο φορές με τα σκάγια να τον τραυματίζουν σε χέρι και ωμοπλάτη σύμφωνα με το patris.gr.

Από τα ουρλιαχτά του ζευγαριού οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, ενώ γείτονες ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Ο 60χρονος διεκομίσθη αρχικά στο κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για ένα άτομο που δεν έχει απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές και εξετάζεται σε πρώτη φάση το κίνητρο της επίθεσης να είναι προσωπικές διαφορές.

Η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν και εξετάζει προσεκτικά όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα κίνητρα ούτε οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο 60χρονος.

1 / 3