18.11.2025 10:19

Σοκ στην Πάτρα – 12χρονη κατήγγειλε 16χρονο για βιασμό

18.11.2025 10:19
viasmos new

Σοκαριστική είδηση από την Πάτρα όπου ένα 12χρονο κορίτσι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 16χρονο γνωστό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της οικογένειας του κοριτσιού, το περιστατικό συνέβη στις 16 Νοεμβρίου, όταν ο έφηβος συνάντησε τη 12χρονη στον δρόμο και, στη συνέχεια, ασκώντας βία, την παρέσυρε σε απόμερο σημείο και τη βίασε.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της που κατήγγειλαν το περιστατικό στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με το tempo24, σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση για το θύμα.

