Μακελειό στα Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Συνελήφθη το πρωί της Τρίτης (18/11) ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας, η οποία σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του φονικού επεισοδίου στα Βορίζια.

Εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την περασμένη εβδομάδα, το οποίο είχε εκδώσει η αρμόδια ανακρίτρια Ηρακλείου.

Ο Βενιζέλος Φραγκιαδάκης μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, λίγο πριν από τις 11 το πρωί.

Ο 58χρονος, όπως αναφέρει το creta24.gr, κατηγορείται για τα ίδια αδικήματα με τους γιους του, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση από κοινού και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 58χρονος είναι και πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του πέμπτου προφυλακισμένου.

Σε κατ’οίκον περιορισμό ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

Χθες, Δευτέρα (17/11), σε κατ’οίκον περιορισμό τέθηκε ο 23χρονος από την οικογένεια Καργάκη, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έβαλε τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων στα Βορίζια.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια διαφώνησαν για την τύχη του. Ο 23χρονος στην απολογία του αρνήθηκε ότι τοποθέτησε τη βόμβα και προσκόμισε φωτογραφικό υλικό, στο οποίο εμφανίζεται να διασκεδάζει σε γάμο.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Διαβάστε επίσης:

Φοινικούντα: Νέος γύρος ερευνών για τη διπλή δολοφονία – Η έφοδος και οι συμπληρωματικές καταθέσεις

Ηράκλειο: Πυροβολήθηκε με καραμπίνα την ώρα που… κοιμόταν στο κρεβάτι του!

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με εγκατάλειψη: Νταλίκα παρέσυρε πεζούς – Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά (video)