Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με εγκατάλειψη: Νταλίκα εμβόλισε χαλασμένο ΙΧ στην άκρη του δρόμου – Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά (video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό παρέσυρε τρεις πεζούς, οι οποίοι είχαν ακινητοποιηθεί καθώς το όχημά τους αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.
Ο ένας εκ των τραυματιών μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν ελαφρά τραύματα.
Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις αρχές.
