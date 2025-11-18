search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 08:35

Σοκαριστικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη με εγκατάλειψη: Νταλίκα εμβόλισε χαλασμένο ΙΧ στην άκρη του δρόμου – Τρεις τραυματίες, ο ένας σοβαρά (video)

18.11.2025 08:35
ekav astynomia 876- new
φωτογραφία αρχείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/11) σε παράδρομο στο 7ο χιλιόμετρο του δρόμου Θεσσαλονίκης – Καβάλας, στο ρεύμα προς Καβάλα, στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα φορτηγό παρέσυρε τρεις πεζούς, οι οποίοι είχαν ακινητοποιηθεί καθώς το όχημά τους αντιμετώπισε μηχανική βλάβη.

Ο ένας εκ των τραυματιών μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ οι άλλοι δύο αντιμετωπίζουν ελαφρά τραύματα.

Ο οδηγός του φορτηγού εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίο και αναζητείται από τις αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Σοκάρει θύμα ενδοοικογενειακής βίας – «Άρχισε να σβήνει τσιγάρα πάνω μου, έβαζε το ατμοσίδερο στην κοιλιά μου» (video)

Μετρό: Άνοιξαν οι σταθμοί «Δάφνη» και «Άγιος Δημήτριος» – Είχαν κλείσει λόγω προβλήματος ηλεκτροδότησης

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα εργαζόμενοι και μηχανοδηγοί της Hellenic Train

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο

bbc_logo
MEDIA

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

elta-katastima
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τον ακούει τον Μπένο ο Μητσοτάκης – Μήπως τα… ΕΛΤΑ φέρνουν γράμμα συγκυβέρνησης;  

vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Παραδόθηκε και συνελήφθη ο αδελφός της δολοφονημένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 10:18
papanotas-giannis-mpezos-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Παπανώτας για Γιάννη Μπέζο: «Να προσέχει τις παρέες του, τώρα κατάλαβα ότι δεν είναι σκεπτόμενος πολίτης» (Videos)

evagelismos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δύο προσαγωγές για το χτύπημα στο κεφάλι του 58χρονου οδηγού που έπεσε νεκρός σε τροχαίο

bbc_logo
MEDIA

BBC: Αν και σε κρίση και έλεγχο, εξακολουθεί να θεωρείται αξιόπιστη πηγή ειδήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο

1 / 3