ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Κόρινθος: 43χρονος οδηγός πέθανε στην άκρη του δρόμου

EKAB TROXAIO
Τραγικό τέλος είχε ένας 43χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Παρασκευής (14/11) στα Κρητικά της Αρχαίας Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το korinthostv.gr, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Οι αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

