Στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος έχει καταγραφεί από κάμερα να γρονθοκοπεί γυναίκα οδηγό μέσα στο αυτοκίνητό της μπροστά στο ανήλικο παιδί της στο Ίλιον, προχώρησαν οι αρχές.

Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας μετά από καταγγελία και αξιοποίηση του σχετικού βιντεοληπτικού υλικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Ιλίου και, μετά από εντολή εισαγγελέα, υπεβλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση. Κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί.

Το περιστατικό ξεκίνησε ύστερα από διαπληκτισμό για προτεραιότητα σε στενό δρόμο, ο οποίος εξελίχθηκε σε βίαιη επίθεση.

Πώς έγινε το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 9/6, σε στενό δρόμο διπλής κατεύθυνσης, στα όρια Ιλίου και Καματερού. Εκεί, δύο αυτοκίνητα που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν αντικριστά, χωρίς κανένας από τους δύο οδηγούς να υποχωρεί για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Η γυναίκα οδηγός υποστήριξε πως δεν μπορούσε να κάνει όπισθεν, καθώς το όχημά της θα κατέληγε σε κεντρικό δρόμο με αυξημένη κίνηση, κάτι που ενείχε σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος.

Από την πλευρά του, ο άνδρας οδηγός φέρεται να αρνήθηκε επίσης να μετακινηθεί προς τα πίσω, επικαλούμενος πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Άκαρπες οι έρευνες για τη 45χρονη που αγνοείται

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν ομολογεί ο Ιταλός – Τα στοιχεία που τον «καίνε»