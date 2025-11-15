Μακελειό στα Βορίζια: «Υπήρξε άλλη συμπλοκή πριν έναν χρόνο» – «Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου»

Για οργανωμένη ενέδρα σε βάρος του γιου τους κάνουν λόγο οι γονείς του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός από τα πυρά αντίπαλης οικογένειας, στο μακελειό στα Βορίζια.

Οι γονείς του 39χρονου περιέγραψαν συγκλονισμένοι τη στιγμή της επίθεσης, λέγοντας πως το παιδί τους δεχόταν πυρά από διαφορετικά σημεία του χωριού.

«Ο γιος μου μπήκε στο χωριό για να ταΐσει τα πρόβατα. Του είχαν στήσει ενέδρα και “παίζανε” από γύρω γύρω. Βγαίνουν οι τηλεοράσεις και λένε ότι ανταπέδιδε με πυροβολισμούς. Αυτά είναι όλα ψέματα», δήλωσε ο πατέρας. Τόνισε μάλιστα πως δεν βρήκε όπλο στο αυτοκίνητο όταν έφτασε κοντά του.

Κατά τους γονείς Καργάκη, πυρά είχαν δεχθεί από το πρωί ακόμη και σπίτια συγγενών τους από μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Οι γονείς αποκάλυψαν στην ΕΡΤ ότι οι δύο οικογένειες είχαν συγκρουστεί ξανά πριν από έναν χρόνο, σε κοινωνική εκδήλωση όπου υπήρξαν τραυματισμοί. Όπως είπαν, τότε μεσολάβησαν «μεσίτες» ώστε να γίνει σασμός και να μη φτάσει το περιστατικό στις Αρχές. «Στον ίδιο τόπο που σκότωσαν τον γιο μου, μαχαίρωσαν τον εγγονό μου. Μπήκαν οι μεσίτες να τα φτιάξουμε, να μη πάμε στην αστυνομία», ανέφερε ο πατέρας του 39χρονου, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάστηκε από την άλλη πλευρά.

Οικογένεια Φραγκιαδάκη: «Δεν απειλούμε – Να λήξει αυτή η τραγωδία»

Την ίδια ώρα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αδελφός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, του δεύτερου θύματος, έδωσε τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, προσπαθώντας, όπως λέει, να πέσουν οι τόνοι και να λήξει η αιματοχυσία.

«Ούτε απειλούμε ούτε τίποτα. Θέλουμε να καταλαγιάσει το πράγμα και να λήξει αυτή η τραγωδία, αν θέλουν κι αυτοί», επισήμανε.

Περιγράφοντας τη μοιραία ημέρα, ανέφερε ότι η οικογένεια είχε πάει να δει το σπίτι του ανιψιού τους που είχε ανατιναχτθεί και πως, λίγο αργότερα, δέχθηκαν πυρά ενώ επέστρεφαν στο χωριό.

Και δεύτερο άτομο στο κάδρο των διώξεων

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά, κι ενώ οι καταθέσεις και τα στοιχεία πυκνώνουν, οι έρευνες της Αστυνομίας -για τους πυροβολισμούς που κόστισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους και για την κατασκευή της βόμβας που αποτέλεσε την αφετηρία της τραγωδίας- παραμένουν ανοιχτές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο κάδρο των διώξεων βρίσκεται και δεύτερο άτομο, καθώς θεωρείται απίθανο ο 23χρονος που έχει προφυλακιστεί να έδρασε μόνος του. Επιπλέον, αναζητείται ο ηθικός αυτουργός που φέρεται να κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Στο μεταξύ, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται επίσης και οι βαλλιστικές εξετάσεις για τα όπλα που κατέχει η Αστυνομία, ενώ ανοίγουν και τα δεδομένα των τηλεφωνικών συσκευών που κατασχέθηκαν, ακόμη και μέσα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του Φανουρή Καργάκη.

