Πολυτεχνείο: Άρχισαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο – Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για τον τριήμερο εορτασμό μνήμης, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι.

Η προσέλευση των πολιτών έχει αρχίσει. Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Αναλυτικά:

Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας

Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)

Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας

Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη

Πεζόδρομος Τοσίτσα

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου

Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)

Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)

Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)

Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)

Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)

Πλατεία Εξαρχείων

Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)

Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)

Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)

Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)

Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)

Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Ομονοίας

Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)

Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Πλατεία Συντάγματος

Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος

Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)

Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)

Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη

Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)

Αθηνάς — όλο το μήκος

Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)

Τσόχα — όλο το μήκος

Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)

Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)

Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)

Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)

Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)

Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)

Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)

Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)

Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)

Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)

Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)

Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

