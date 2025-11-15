search
ΣΑΒΒΑΤΟ 15.11.2025 12:26
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

15.11.2025 10:34

Πολυτεχνείο: Άρχισαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο – Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

15.11.2025 10:34
louloudia-polytexneio

Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για τον τριήμερο εορτασμό μνήμης, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι.

Η προσέλευση των πολιτών έχει αρχίσει. Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Αναλυτικά:

Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας

Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)

  • Περιοχή Εξαρχείων – Κέντρο Αθήνας
  • Στουρνάρη (Πλ. Εξαρχείων → Γ’ Σεπτεμβρίου)
  • 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) — μεταξύ Κοδριγκτώνος και Πανεπιστημίου, και κάθετοι μέχρι πρώτη παράλληλη
  • Πεζόδρομος Τοσίτσα
  • Πεζόδρομος Πολυτεχνείου
  • Μπουμπουλίνας (Στουρνάρη → Λ. Αλεξάνδρας)
  • Τζωρτζ (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
  • Μπόταση (Στουρνάρη → Καποδιστρίου)
  • Κάνιγγος (Στουρνάρη → Χαλκοκονδύλη)
  • Σολωμού (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Εξαρχείων)
  • Καποδιστρίου (Μπόταση → Γ’ Σεπτεμβρίου)
  • Πλατεία Εξαρχείων
  • Χαλκοκονδύλη (Γ’ Σεπτεμβρίου → Πλ. Κάνιγγος)
  • Αβέρωφ (Πατησίων → Μάρνη)
  • Βερανζέρου (Κάνιγγος → Μάρνη)
  • Σπ. Τρικούπη (Λ. Αλεξάνδρας → Πλ. Εξαρχείων)
  • Σόλωνος (Ιπποκράτους → Πατούσα)

Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)

Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες:

  • Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Πλατεία Ομονοίας
  • Αιόλου (Πανεπιστημίου → Σταδίου)
  • Σταδίου — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Πλατεία Συντάγματος
  • Β. Γεωργίου Α΄ — όλο το μήκος
  • Λ. Βασ. Σοφίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Ακαδημίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Λ. Αλεξάνδρας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Γέλωνος (Δορυλαίου → Π. Κόκκαλη)
  • Π. Κόκκαλη (Γέλωνος → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Δορυλαίου (Π. Κυριακού → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Λ. Βασ. Αμαλίας — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Φιλελλήνων — όλο το μήκος & κάθετοι ως πρώτη παράλληλη
  • Λ. Συγγρού (Αθ. Διάκου → Λ. Βασ. Αμαλίας)
  • Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς) — (Ιερά Οδός → Ομόνοια)
  • Αθηνάς — όλο το μήκος
  • Ερμού (Αθηνάς → Πειραιώς)
  • Τσόχα — όλο το μήκος
  • Σούτσου (Μαβίλη → Τσόχα)
  • Ζαχάρωφ (Λ. Αλεξάνδρας → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Λ. Κηφισίας (Κατεχάκη → Αλεξάνδρας, ρεύμα προς Αθήνα)
  • Λ. Μεσογείων (Κατεχάκη → Φειδιππίδου, ρεύμα προς Αθήνα)
  • Φειδιππίδου (Λ. Μεσογείων → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Μιχαλακοπούλου (Φειδιππίδου → Σπ. Μερκούρη — και στα δύο ρεύματα)
  • Λ. Βασ. Κων/νου — όλο το μήκος (ρεύμα προς Κηφισιά)
  • Αρδηττού — όλο το μήκος (προς Λ. Βασ. Κων/νου)
  • Βασ. Αλεξάνδρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Βεντήρη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Χατζηγιάννη Μέξη (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Ηριδανού (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Παπαδιαμαντοπούλου (Μιχαλακοπούλου → Λ. Βασ. Σοφίας)
  • Αιγινήτου (Λ. Βασ. Σοφίας → Παπαδιαμαντοπούλου)
  • Λούρου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Λαμψάκου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Σεμιτέλου (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Κερασούντος (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)
  • Καρτάλη (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Λυκαονίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Αγγ. Πυρρή (Λ. Βασ. Σοφίας → Έβρου)
  • Ξενίας (Λ. Βασ. Σοφίας → Μιχαλακοπούλου)

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

YPEX1906
ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΕΞ για τα 42 έτη από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στην Κύπρο: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής»

araxwba_main
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Λάλα: Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση στην Αράχωβα – Πώς έφτασαν στα ίχνη τους

tsipras_lafazanis_stratoulis_isixos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώην υπουργοί του Τσίπρα διαψεύδουν τα όσα γράφει για Πούτιν και Μεντβέντεφ – Τι αποκάλυψε ο Στρατούλης

indonesia_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: 6 νεκροί και 17 αγνοούμενοι από την κατολίσθηση στην Κεντρική Ιάβα

ekthesi
MEDIA

World Press Photo Barcelona: Οι φωτογραφίες των νικητών

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-moutidou-new
LIFESTYLE

Μουτίδου κατά Λιάγκα: «Τι κατάντια, τι ντροπή της υφηλίου - Ξεφτιλίζεται χρόνια τώρα» (Video)

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

mitsotakis-akinito-maketa
ΕΛΛΑΔΑ

Παίρνει μορφή το συγκρότημα πολυτελών διαμερισμάτων στο ιστορικό σπίτι των Μητσοτάκηδων στη Γλυφάδα (αποκλειστικές φωτό)  

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

