Πολυτεχνείο: Άρχισαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την 52η επέτειο – Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Άνοιξαν οι πύλες του Πολυτεχνείου για τον τριήμερο εορτασμό μνήμης, που θα κορυφωθεί τη Δευτέρα με την πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.
Σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι.
Η προσέλευση των πολιτών έχει αρχίσει. Εντός του ιδρύματος βρίσκονται φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.
Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.
Αναλυτικά:
Απαγόρευση στάσης/στάθμευσης & διακοπές κυκλοφορίας
Σάββατο 15/11/2025 – Τρίτη 18/11/2025 (06:00 – 06:00)
Δευτέρα 17/11/2025 – από 06:00 (απαγόρευση στάσης/στάθμευσης)
Σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας από τις μεσημβρινές ώρες:
Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.
Διαβάστε επίσης:
Μαρτίκας για απατεώνα επιχειρηματία: «Ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελίδη ό,τι λεφτά είχε» – «Mε απείλησαν με τη ζωή μου» (Videos)
Βοιωτία: Τουριστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε μπάρες στην Εθνική Οδό – Στο νοσοκομείο 5 επιβάτες και ο οδηγός
Λαγουβάρδος για λειψυδρία: Δεν αρκεί η βροχή, χρειάζονται και χιόνια – Κρίσιμο το διάστημα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.