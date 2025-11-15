Χαμηλότερη κατά 46% είναι η στάθμη στον Μόρνο σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016 – 2024, με τον βασικό ταμιευτήρα που υδροδοτεί την Αθήνα να εκπέμπει SOS. Κάτι που σημαίνει ότι όχι μόνο δεν σημειώνεται κάποιο βήμα προόδου, αλλά η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με το meteo, ο Μόρνος μέσα σε 15 μέρες έχασε 200 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καθώς η έκταση της υδάτινης επιφάνειάς του στις 29 Οκτωβρίου ήταν 7.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και στις 13 Νοεμβρίου όπως προκύπτει από τη δορυφορική φωτογραφία η έκταση της υδάτινης επιφάνειάς του ήταν 7.7 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το meteo παρουσίασε στοιχεία που καταδεικνύουν ότι εξαιτίας της ανομβρίας ο Μόρνος δέχεται εξαιρετικά μειωμένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο topontiki.gr, τόνισε ότι ενώ σημειώθηκαν κάποιες βροχές μέσα στον Νοέμβριο, αυτές δεν ήταν αρκετές για να βοηθήσουν να ανέβει η στάθμη του Μόρνου.

«Για να είμαστε ειλικρινείς χρειαζόμαστε παρατεταμένο διάστημα βροχών, αλλά και χιόνια. Το χιόνι ίσως να είναι και πιο σημαντικό, αφού λιώνει σιγά-σιγά, ενώ το νερό της βροχής φεύγει μετά από λίγο», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο κ. Λαγουβάρδος στάθηκε στο γεγονός ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει αυτή η συνεχής πτώση για να αλλάξει η κατάσταση. Όπως είπε, «έχουμε συνεχή πτωτική τάση τον τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο, ίσως και 2 χρόνια».

«Το χιόνι είναι μηδενικό αυτή τη στιγμή, κάτι βέβαια αναμενόμενο. Το θέμα είναι τι θα γίνει τις επόμενες 15 ημέρες, αλλά και αρχές Δεκεμβρίου όπου συνήθως έχουμε τα πρώτα χιόνια σε ορεινές περιοχές. Γενικά το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο», σημείωσε.

Για να αλλάξει η κατάσταση και να σταματήσει η πτωτική πορεία σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, πρέπει τα επόμενα 2 χρόνια να ξεπεράσουμε τον μέσο όρο σε βροχές και χιόνια. Βέβαια, άφησε και μια υποσημείωση, λέγοντας πως η στάθμη του Μόρνου μπορεί να είναι χαμηλότερη, επειδή τροφοδοτείται με λιγότερο νερό από τον Εύηνο.

«Εμείς από την πλευρά μας, παρακολουθούμε και καταγράφουμε τα δεδομένα, για αυτό βλέπετε ότι ανεβάζουμε συχνά και αναρτήσεις. Σίγουρα πρόκειται για δύσκολη κατάσταση», κατέληξε.

