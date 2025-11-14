search
14.11.2025 21:19

Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου – Η ενημέρωση από το Λιμενικό

14.11.2025 21:19
gavdos-new

Σε έναν 21χρονο Αιγύπτιο ανήκει το άψυχο σώμα ενός άνδρα που εντοπίστηκε σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή Λαγκάδι, δίπλα από την παραλία της Τρυπητής της Γαύδου, το πρωί της 6ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από τις πρώτες ώρες του συμβάντος σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές, ενώ προχώρησαν και οι διαδικασίες της ταυτοποίησης του πτώματος.

Όπως δήλωσε τότε Δήμαρχος του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε από πλήρωμα αλιευτικού σκάφους που βρισκόταν στην περιοχή και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές

Η ίδια συμπλήρωσε επίσης πως το σώμα πρέπει να βρισκόταν στη θάλασσα για μέρες, δεδομένης και της κατάστασης στην οποία εντοπίστηκε.

Η κα Στεφανάκη, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, δήλωσε απογοητευμένη από την κατάσταση που επικρατεί στο νησί αναφορικά με τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Παράλληλα, έδειξε να συμμερίζεται τον πόνο των ανθρώπων, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά: «Στεναχωριόμαστε για τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών και μία ελπίδα που πολλές φορές είναι τρύπιο σωσίβιο με τραγικό τέλος».

Η σορός του 21χρονου Αιγύπτιου αναγνωρίστηκε από τους οικείους του.

Λεπτομέρειες για το περιστατικό έδωσε το Λιμενικό, με ανακοίνωσή του:

«Αναφορικά με τον εντοπισμό μιας σορού άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε προχωρημένη σήψη, από τη θαλάσσια περιοχή Λαγκάδι πλησίον της παραλίας Τρυπητής Γαύδου, τις πρωινές ώρες την 06.11.2025, γνωρίζεται ότι αναγνωρίστηκε η σορός από τους οικείους του. Πρόκειται για 21χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Αιγύπτου)».

thialia-matika-new
LIFESTYLE

Θάλεια Ματίκα: «Πάθαμε μεγάλη καταστροφή - Τα χάσαμε όλα και βρεθήκαμε χρεωμένοι» (Video)

liagkas-lazopoulos-new
MEDIA

Λαζόπουλος σε Λιάγκα: «Αν θες να με πας στα δικαστήρια, ο δρόμος ανοιχτός - Η άποψή μου δεν αλλάζει» (Video)

evridiki-papadopoulou-new
LIFESTYLE

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου: Έφτασα στο τρίτο στάδιο καρκίνου γιατί αγνόησα τα σημάδια

merz zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

«Να μείνετε στη χώρα σας, να πολεμήσετε» λέει ο Μερτς στον Ζελένσκι την ώρα που νέοι Ουκρανοί συρρέουν στη Γερμανία

hitch_1311_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Είναι παράνομος ο κοτσαδόρος σε ΙΧ; – Τι λέει ο νόμος, ποια είναι τα πρόστιμα

