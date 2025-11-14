«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14»: Η κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Δημήτρη Παπανικολάου σε μια εξομολόγηση από καρδιάς

Στις αλλαγές που συντελέστηκαν στη ζωή της, όταν έμαθε από τους γονείς της ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αναφέρθηκε η Άρια Παπανικολάου, κόρη του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα, Δημήτρη Παπανικολάου.

Η νεαρή κοπέλα μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» έχοντας στο πλευρό της τον πατέρα της, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, και περιέγραψε ότι, όταν έμαθε τι της συνέβαινε, στα 14 της χρόνια, ένιωσε σα να απελευθερώθηκε.

Η ίδια σημείωσε ότι ο στόχος της είναι να προστατεύσει άτομα σαν και εκείνη, και αυτός είναι ο λόγος που μιλάει δημόσια για το γεγονός.

Άρια Παπανικολάου: Δεν θέλω άλλα παιδιά να περάσουν τον πόνο που πέρασα εγώ

«Έμαθα ότι έχω αυτισμό στα 14, στην εφηβεία μου. Δεν ήξερα τι να πω, αλλά όταν το έμαθα ένιωσα σαν να ήμουν σε ένα κλουβί και να ελευθερώθηκα», ανέφερε αρχικά η Άρια Παπανικολάου.

Μιλώντας για το βιβλίο της, με τίτλο «Με λένε Άρια», η ίδια εξήγησε ότι πρόθεσή της είναι να μάθει στους γονείς πώς να αναθρέψουν τα παιδιά τους και να διδάξουν στους άλλους πώς να φέρονται στα άτομα που διαφέρουν.

«Θέλω να μάθουν οι γονείς πώς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να μάθουν σε άλλα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται σε εκείνα που είναι διαφορετικά, πώς να συμπεριφέρονται με σεβασμό και καλοσύνη, και όχι το αντίθετο. Δεν θέλω να περάσουν τον πόνο που πέρασα εγώ. Πέρασα γιγάντιο πόνο. Κανένας δεν με ήθελε. Με πρόδωσαν όλοι. Έτσι αισθάνομαι. Είμαι πολύ σκληρή γυναίκα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Άρια Παπανικολάου μίλησε και για τα παιδικά της χρόνια, όταν οι συμμαθητές της δεν την καλούσαν σε πάρτι που διοργάνωναν, και απευθύνθηκε στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: «Θα ήθελα να πω στα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού και μπορεί να μην τα καλούν σε πάρτι, όπως συνέβαινε σε εμένα, ότι δε χρειάζεται να ανησυχούν. Θα βρουν άλλους φίλους, που θα τους αγαπούν και θα τους καλούν παντού. Οι άλλοι φταίνε, όχι εκείνο».

Ακόμα, η Άρια Παπανικολάου σημείωσε ότι επικοινωνεί καλύτερα με ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: «Περισσότερο με καταλαβαίνουν τα άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού. Η αγάπη μου είναι στον αυτισμό. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου είναι στον αυτισμό». «Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο, να κάνω οικογένεια, να παντρευτώ με τον άνδρα που αγαπώ και να κάνουμε παιδιά», περιέγραψε η Άρια Παπανικολάου, αναφορικά με τα όνειρά της.

