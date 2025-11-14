Πώς δρούσε ο ιδιοκτήτης σπα που εξαπατούσε επιχειρηματίες και η σύνδεσή του με τον Παντελή Παντελίδη

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε γνωστό επιχειρηματία, ιδιοκτήτη σπα, που εξαπατούσε εύρωστους επαγγελματίες, τάσσοντας τους τάχα επενδυτικές ευκαιρίες σε καζίνο. Ανάμεσα στα θύματα του είναι και ο επιχειρηματίας και παίκτης ριάλιτι Σπύρος Μαρτίκας.

Ο Σπύρος Μαρτίκας, μιλώντας στο MEGA είπε πως ο ιδιοκτήτης σπα τον προσέγγισε για να δώσει μέσα από τον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμάξι. «Τη στιγμή των γυρισμάτων κουβαλούσε πάνω από 100.000 ευρώ μετρητά. Οι ατάκες του ήταν “τι νομίζεις από μασατζίδικα βγάζω λεφτά;“. Ήθελε με κάθε τρόπο να είναι δίπλα μου, κουβαλούσε και έναν μπράβο μαζί του».

Η δήθεν ληστεία

Ο επιχειρηματίας υποδεχόταν τα θύματα σε σουίτα καζίνου στο Λουτράκι. Η σουίτα ήταν γεμάτη με ψεύτικα διαμάντια, μπάρες χρυσού και μετρητά για να εντυπωσιάσουν τα πιθανά θύματα. «Ζητούσαν 50.000 ευρώ για αρχή, με υπογραφή συμβολαίου και τα έπαιζαν μετρητά. Σε πλήρωναν σε 2 – 3 βδομάδες με 55.000 ευρώ, να μην χάσουν τα στατιστικά απόδοσης. Σε πλήρωναν 3 με 4 φορές, και μετά ξεκινούσε το πανηγύρι. Έλεγαν “δεν έχω μετρητά, θα σε πληρώσω σε χρυσό“. Σε πλήρωναν με χρυσό και σε πήγαιναν στον φίλο ενεχυροδανειστή για εξαργύρωση. Και μετά την εξαργύρωση, “στην έπεφταν” τύποι με κουκούλες και έστηναν δήθεν ληστεία. Έκλεβαν και μετά έλεγαν “μας έκλεψαν, μα ποιος ήξερε, ποιος μίλησε;“», πρόσθεσε.

«Φέρε πελάτες»

Ο Σπύρος Μαρτίκας επεσήμανε ότι ο επιχειρηματίας του ζήτησε να τον συστήσει σε πιθανά θύματα. «Έλεγαν“θες τα λεφτά σου πίσω και να βγάλεις περισσότερα; Φέρε πελάτες“. Στα θύματα έδειχνε εικόνες με υπουργούς για να τους πείσει, οι πολιτικοί δεν είχαν ιδέα. Ούτε οι ΑΧΠΑ είχαν ιδέα, δούλευε και αυτούς. Είχε μπράβους και εκτελεστές, στημένους ληστές, έκανε εκβιασμούς σε θύματα. Για την επίθεση σε βάρος μου, αναρωτιόταν δήθεν “μα πως το έμαθαν;”. Όταν έφερα τον φίλο μου, στο τηλέφωνο μου είπε “ο φίλος σου είδε τη μόστρα και τρελάθηκε ε;”. Η υπόθεση ξεκίνησε πριν χρόνια από το καζίνο Θεσσαλονίκης και κατέληξε στο Λουτράκι».

«Έφαγαν με στημένο παιχνίδι 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη»

Ο Σπύρος Μαρτίκας υποστήριξε ότι ο τραγουδιστής Παντελής Παντελίδης είχε πέσει θύμα του. «Η λέσχη που έστηνε τον παράνομο τζόγο ήταν στο παλιό αεροδρόμιο, είχε δικούς του ανθρώπους για να φάνε λεφτά από τον Παντελίδη. Γύρω στις 250.000 ευρώ. Εκείνος τα έχασε, ήπιε αγχώθηκε, ίδρωσε και σκοτώθηκε. Ο εγκληματίας τα έλεγε και τα έδειχνε και χαιρόταν».

Απαντώντας στον Σπύρο Μαρτίκα, ο δικηγόρος του επιχειρηματία που έχει συλληφθεί είπε: «Ο εντολέας μου δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τις κατηγορίες και ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη. Όχι δεν γνώριζα το παραμικρό για την υπόθεση, χρειάζομαι χρόνο να μελετήσω την δικογραφία. Ο κύριος Μαρτίκας με προσέγγισε τυχαία σε ένα γυμναστήριο μου είπε κάτι και έμεινε εκεί».

Απευθυνόμενος στον Σπύρο Μαρτίκα, είπε: «Δεν φοβάμαι το παραμικρό, θα δείτε πως λειτουργεί η δικαιοσύνη, δεν είστε ούτε εισαγγελέας, ούτε δικαστής. Ο λόγος σας είναι πέραν του φασιστικού. Εάν εκφραστείτε εναντίον μου, θα προβώ στα νόμιμα. Αν σεβόσασταν τη δικαιοσύνη δεν θα εκφραζόσασταν έτσι».

