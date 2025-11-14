«Κατέβηκε στην κουζίνα η σύζυγός μου να φτιάξει γάλα στις κόρες μας και είδε τα σημάδια στην τζαμαρία» – Τι λέει ο επιχειρηματίας που γάζωσαν το σπίτι του με 14 σφαίρες

Προστασία έχει ζητήσει ο επιχειρηματίας που γάζωσαν το σπίτι του στη Ρόδο με 14 σφαίρες. Ο ίδιος μιλώντας στη «Ροδιακή» επεσήμανε ότι γύρω στις 05.00 το πρωί άκουσαν ένα θόρυβο.

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα το Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε να στολίσουμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωναν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

«Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω αν το έκαναν για να μην καταγραφούν από τις κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω», συμπλήρωσε. και εξήγησε πως «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω της βάσης. Συνεχίσαμε τον ύπνο μας».

Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγος του κατέβηκε στην κουζίνα και είδε τα σημάδια στην τζαμαρία. «Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00, για να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδε αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο».

Ο επιχειρηματίας τόνισε ότι φοβάται για τη ζωή του. «Είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι, να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία».

Προειδοποιητικό μήνυμα

Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφαλείας και ειδικοί της σήμανσης περισυνέλεξαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο. Οι αρχές πιστεύουν ότι πρόκειται για σαφές προειδοποιητικό μήνυμα στον επιχειρηματία.

Διαβάστε επίσης

Πώς δρούσε ο ιδιοκτήτης σπα που εξαπατούσε επιχειρηματίες και η σύνδεσή του με τον Παντελή Παντελίδη

Εξέγερση σε δομή μεταναστών στις Σέρρες: Αυστηρές ποινές στους 30 συλληφθέντες – Καταγγελίες για υπερσυμφόρηση και ανεπαρκή σίτιση

Τέμπη: Δέκα συγγενείς θυμάτων επιθυμούν εκταφή των σορών