Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Νεκρός και σε προχωρημένη αποσύνθεση βρέθηκε σήμερα (6/11) το πρωί ένας άνδρας στα ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Το πτώμα του άνδρα εντόπισε καπετάνιος αλιευτικού σκάφους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σκάφος κατευθυνόταν προς την παραλία , όπου είχε φτάσει ακόμη μία βάρκα με μετανάστες, όταν το πλήρωμά του εντόπισε να επιπλέει ένα πτώμα στη θάλασσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το άψυχο σώμα βρισκόταν στο νερό για δύο με τρεις ημέρες, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν το πτώμα. Ο καπετάνιος που την εντόπισε ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό, και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τον νεκρό άνδρα και τον μετέφερε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Τις επόμενες ώρες, θα μεταφερθεί στην Κρήτη για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

