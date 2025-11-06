Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Στον εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα ο τενόρος ο οποίος συνελήφθη χθες για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 46χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για εξύβριση και για σωματική βλάβη στο ανήλικο παιδί του.

Τη μήνυση την υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, η οποια κατήγγειλε τον τενόρο ότι έσπρωξε το ανήλικο παιδί τους σε έπιπλο του σπιτιού και μετά το χαστούκισε, προκαλώντας του σημάδια στο σώμα.

Ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Παρά τρίχα νέα Τέμπη: Τρένο κινήθηκε σε λάθος γραμμή επί περίπου 7 λεπτά

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»

Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)