Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

Στον εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα ο τενόρος ο οποίος συνελήφθη χθες για ενδοοικογενειακή βία.
Ο 46χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για εξύβριση και για σωματική βλάβη στο ανήλικο παιδί του.
Τη μήνυση την υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, η οποια κατήγγειλε τον τενόρο ότι έσπρωξε το ανήλικο παιδί τους σε έπιπλο του σπιτιού και μετά το χαστούκισε, προκαλώντας του σημάδια στο σώμα.
Ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.
