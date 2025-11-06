search
ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 12:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.11.2025 11:09

Στον εισαγγελέα ο τενόρος που συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία

06.11.2025 11:09
ENDOOIKOGENEIAKI

Στον εισαγγελέα θα παρουσιαστεί σήμερα ο τενόρος ο οποίος συνελήφθη χθες για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 46χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και συγκεκριμένα για εξύβριση και για σωματική βλάβη στο ανήλικο παιδί του.

Τη μήνυση την υπέβαλε η εν διαστάσει σύζυγός του, η οποια κατήγγειλε τον τενόρο ότι έσπρωξε το ανήλικο παιδί τους σε έπιπλο του σπιτιού και μετά το χαστούκισε, προκαλώντας του σημάδια στο σώμα.
Ο 46χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθεί.

Διαβάστε επίσης:

Παρά τρίχα νέα Τέμπη: Τρένο κινήθηκε σε λάθος γραμμή επί περίπου 7 λεπτά

Θεσσαλονίκη: Θύμα απάτης 57χρονη στις Συκιές – Έδωσε 100.000 ευρώ σε δήθεν αστυνομικό για να τα… «φυλάξει»

Σαλαμίνα: «Της έκοψαν την τραχεία, μιλάμε για σφάχτες» – Ξεσπούν τα παιδιά της ηλικιωμένης που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

vorizia-2222
ΕΛΛΑΔΑ

Bορίζια: Νέα επιχείρηση της ΕΛΑΣ – Δύο προσαγωγές, φέρεται να σχετίζονται με την οικογένεια Καργάκη

gavdos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε προχωρημένη σήψη στα ανοιχτά της Τρυπητής

Δείτε όλες τις ειδήσεις
katsafados-tzortzoglou-gkletsos-new
LIFESTYLE

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

nikos-karvelas-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Το έντεχνο είναι το τραγούδι των ατάλαντων, των δυσκοίλιων» (Videos)

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

karalis- tsitsipas oaka 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Καραλής, Τσιτσιπάς, Μιλουτίνοφ πήγαν, μεταξύ άλλων, να τον δουν στο Telekom Center Athens (Photos)

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 06.11.2025 11:57
esiea-new
MEDIA

Το topontiki.gr συμμετέχει στη στάση εργασίας στα ΜΜΕ

1920x1920_A221097_medium_v5
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Audi επενδύει στην τεχνολογία του ψηφιακού φωτισμού (videos)

trapezokathismata
ΕΛΛΑΔΑ

Δήμος Αθηναίων: 13 προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων – Δούκας: «Οι κανόνες ισχύουν για όλους»

1 / 3