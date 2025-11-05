Γνωστός τενόρος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε τον 15χρονο γιο του – Μήνυση από την πρώην σύζυγό του

Μήνυση για τον ξυλοδαρμό του 15χρονου γιου του αντιμετωπίζει γνωστός τενόρος, ο οποίος κλήθηκε για εξηγήσεις στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε την Τρίτη (4/11), με τον τενόρο να κατηγορείται από την πρώην σύζυγό του ότι ξυλοκόπησε τον γιο του.

Η πρωην σύζυγος και ο γιος μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατέθεσαν μήνυση, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 είχε κατηγορηθεί εκ νέου από τη σύζυγό του για εξύβριση, απειλή και ξυλοδαρμό.

