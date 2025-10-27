Κώστας Δόξας: Συνελήφθη η πρώην σύζυγός του μετά από μήνυσή του – Για τι την κατηγορεί, τι απαντά η ίδια (videos)

Μήνυση σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο κατέθεσε ο Κώστας Δόξας επειδή όπως ισχυρίζεται δεν είχε φορέσει κράνος στην 8χρονη κόρη τους.

Το περιστατικό σύμφωνα με την πλευρά του τραγουδιστή σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει η γυναίκα και το παιδί τους.

Αφού συνελήφθη, η Μαρία Δεληθανάση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Δικαστήριο και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με τη δίκη να ορίζεται για τον προσεχή Νοέμβριο.

Ο Κώστας Δόξας μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» όπου υποστήριξε ότι βρέθηκε στα χέρια του φωτογραφία στην οποία απαθανατιζόταν η κόρη του πάνω στη μηχανή χωρίς να φοράει κράνος. Ο τραγουδιστής ισχυρίστηκε ότι έχει κάνει σύσταση επανειλημμένως στην πρώην σύζυγό του.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Το παιδί ανεβαίνει συνέχεια στο μηχανάκι χωρίς κράνος, δηλαδή κάποιος πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή παλαιότερα ας πούμε ανέβαινε σε ένα μηχανάκι και η μητέρα του δεν είχε καν δίπλωμα. Έχω προσκομίσει στην Αστυνομία και τη φωτογραφία. Την έχει τη φωτογραφία και ο δικηγόρος μου και είναι αστείο. Δηλαδή το βλέπεις και λες τώρα τι φάση; Οι αστυνομικοί με διαβεβαίωσαν ότι για αυτό το πράγμα που κάνω προφανώς δεν μπορεί να σου κάνει ο άλλος μήνυση για ψευδή καταμήνυση γιατί έχεις φωτογραφία. Εφόσον αφορά αποδεικτικό στοιχείο για κάτι που είναι αξιόποινο και αφορά παιδί δεν μπορεί να σου πει ο άλλος ότι είναι προσωπικά δεδομένα. Υπέβαλα έγκληση στο Τμήμα της περιοχής μου γιατί είναι κάτι που γίνεται κατ’ εξακολούθηση. Της το έχω πει επανειλημμένως. Απλώς όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο ή προσπαθώ να μιλήσω για τα απολύτως λογικά που αφορούν στο παιδί με βρίζουν, μου το κλείνουν το τηλέφωνο. Κοιτάζω να μην δυναμιτίζω την ατμόσφαιρα, αλλά κάποια στιγμές λες δεν γίνεται άλλο».

Δηλώσεις έκανε και ο δικηγόρος του Κώστα Δόξα, Σπύρος Δημητρίου, τονίζοντας πως διαπιστώθηκε η τέλεση ποινικού αδικήματος και ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροχαία παράβαση. «Θα το θεωρούσα μια απλή απερισκεψία από τη μεριά της, αν δεν διαπίστωνα από τη φωτογραφία ότι η ίδια μερίμνησε για τον εαυτό της, να φορέσει κράνος. Δεν είναι μια απλή τροχαία παράβαση για την οποία συνελήφθη. Διαπιστώθηκε ποινικό αδίκημα, το οποίο λέγεται έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο», υποστήριξε στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, είναι η πολλοστή φορά που ο Κώστας Δόξας διαπιστώνει τέτοιες συμπεριφορές. «Πιθανώς να μην παίρνει από λόγια η πρώην σύζυγός του και αναγκάστηκε να προβεί στο έσχατο μέτρο που είναι η υποβολή της μήνυσης. Και καλά έκανε αν με ρωτάτε. Μου έχει πει ο κ. Δόξας ότι έχει ξαναδιαπιστώσει τέτοιες συμπεριφορές. Πριν λίγα χρόνια οδηγούσε πάλι με τη μοτοσικλέτα της ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πάλι με τη μικρή πάνω. Πάλι είχε καταγγείλει ο κ. Δόξας».

Η απάντηση της Μαρίας Δεληθανάση

Από την πλευρά της, η Μαρία Δεληθανάση δήλωσε στον ΑΝΤ1: «Η απάντηση θα δοθεί εκεί που πρέπει, στα δικαστήρια. Υπάρχει ένα μικρό παιδί που πρέπει να προφυλαχθεί. Αυτό που παρουσιάζεται δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρία Δεληθανάση είχε καταγγείλει το 2021 τον πρώην σύζυγό της για ενδοικογενειακή βία, καταθέτοντας μάλιστα μήνυση για απειλές και ξυλοδαρμούς με τον Κώστα Δόξα να αρνείται τις κατηγορίες.

Το 2022 ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί για παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς δεν είχε καταβάλει το σύνολο της διατροφής που του είχε επιδικάσει το δικαστήριο.

