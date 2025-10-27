Hugh Jackman και Sutton Foster στην πρώτη τους επίσημη, δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι (photos/video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Την πρώτη τους επίσημη δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι έκαναν ο Χιου Τζάκμαν και η Σάτον Φόστερ.
Το ζευγάρι περπάτησε στο κόκκινο χαλί κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας ταινίας του ηθοποιού «Song Song Blue», στο πλαίσιο του φεστιβάλ AFI, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.
@entertainmenttonight Hugh Jackman and Sutton Foster made their red carpet debut together as a couple at the AFI Film Festival premiere of Hugh’s new project, ‘Song Sung Blue.’ 🥹💙 #hughjackman #suttonfoster #songsungblue ♬ original sound – Entertainment Tonight
Η σχέση του 56χρονου σταρ και της 49χρονης ηθοποιού έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2024. Την ίδια περίοδο εκείνη κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον σύζυγό της Τεντ Γκρίφιν ενώ ο Τζάκμαν είχε χωρίσει από την επί 27 χρόνια σύζυγό του Ντέμπορα-Λι Φέρνες τον Σεπτέμβριο του 2023.
Τον Ιανουάριο του 2025 εθεάθησαν για πρώτη φορά σε δημόσια έξοδο. Οι πρώην συμπρωταγωνιστές του «Music Man» είχαν απαθανατιστεί να πηγαίνουν για δείπνο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, και είχαν φωτογραφηθεί να κρατιούνται χέρι-χέρι.
Έναν μήνα αργότερα πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει ότι σκοπεύει να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους, προχωρώντας σε γάμο. «Ο Χιου είναι ξεκάθαρος, θέλει να κάνει τη Σάτον σύζυγό του», είχε πει.
