Η τρυφερή ανάρτηση του Tom Hanks για τα γενέθλια της Rita Wilson

27.10.2025 11:44
hanks_wilson_ap2710

Τα γενέθλια της γιόρτασε χθες η Ρίτα Γουίλσον με τον άντρα της ζωής της Τομ Χανκς να της εύχεται και δημόσια μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο Instagram.

«Αυτή η όμορφη γυναίκα γιορτάζει τα γενέθλιά της σήμερα», έγραψε ο ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησής του στο Instagram, συνοδεύοντας τη φράση με μια χαμογελαστή φωτογραφία της Wilson, λίγο μετά από μια βουτιά στη θάλασσα από τις διακοπές τους.

«Τη λατρεύει ο σύζυγός της», πρόσθεσε ο Hanks, κλείνοντας με τη φράση: «Χρόνια πολλά!».

Ο Tom Hanks και η Rita Wilson είναι παντρεμένοι από το 1988 και έχουν αποκτήσει δύο γιους: τον Chester, Chet, Marlon Hanks, 35 ετών, και τον Truman Theodore Hanks, 29 ετών. Ο σταρ του Forrest Gump έχει ακόμη δύο παιδιά, τον Colin Hanks, 47, και την Elizabeth Hanks, 43, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Samantha Lewes.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1981, στα γυρίσματα της σειράς Bosom Buddies, όπου ανέπτυξαν αμέσως μια στενή φιλία που εξελίχθηκε σε σχέση.

