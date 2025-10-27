Αποστολία Ζώη: Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Αποστολία Ζώη μιλώντας μεταξύ άλλων για την απώλεια των γονιών της από καρκίνο.

«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου», δήλωσε η τραγουδίστρια στο Secret.

Η τραγουδίστρια στάθηκε στον πόνο που ένιωσε όταν η μητέρα της και ο πατέρας της έφυγαν από τη ζωή, τονίζοντας πως το να χάσει κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο ήταν πάντα ο μεγαλύτερος φόβος της. «Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια. Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει – Αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία»

Αλέξανδρος Ρήγας: Η αναφορά στον Νίκο Σεργιανόπουλο – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»