search
ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:16
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.10.2025 10:10

Αποστολία Ζώη: Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου

27.10.2025 10:10
apostolia_zoi

Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Αποστολία Ζώη μιλώντας μεταξύ άλλων για την απώλεια των γονιών της από καρκίνο.

«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου», δήλωσε η τραγουδίστρια στο Secret.

Η τραγουδίστρια στάθηκε στον πόνο που ένιωσε όταν η μητέρα της και ο πατέρας της έφυγαν από τη ζωή, τονίζοντας πως το να χάσει κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο ήταν πάντα ο μεγαλύτερος φόβος της. «Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια. Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει – Αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία»

Αλέξανδρος Ρήγας: Η αναφορά στον Νίκο Σεργιανόπουλο – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

to-pio-omorfo-agori-visconti
ΣΙΝΕΜΑ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» – Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Λήξη συναγερμού στον Πύργο Αθηνών – Δεν υπάρχει εστία φωτιάς (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

KYRANAKIS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν δαπανήθηκε ούτε ένα ευρώ από το κράτος, λέει ο Κυρανάκης για το sms του υπουργείου Μεταφορών

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.10.2025 11:15
androulakis mitsotakis 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης: Επανακατάθεση επίκαιρης ερώτησης για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

karta_ergasias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κενά στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στον κλάδο ασφαλείας καταγγέλλει η Ομοσπονδία Security (Π.Ο.Υ.Α.Χ.Φ.)

to-pio-omorfo-agori-visconti
ΣΙΝΕΜΑ

Μπιόρν Αντρέσεν: Πέθανε το «πιο όμορφο αγόρι του κόσμου» – Ο ηθοποιός του «Θάνατος στη Βενετία» που ήθελε να πει στον Βισκόντι «άντε γ@μ@σου»

1 / 3