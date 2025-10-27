Αποστολία Ζώη: Δώσαμε οικογενειακώς αγώνα με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια συγκλονιστική συνέντευξη παραχώρησε η Αποστολία Ζώη μιλώντας μεταξύ άλλων για την απώλεια των γονιών της από καρκίνο.
«Οι δύσκολες στιγμές είναι αυτές που σε καθορίζουν και αλλάζουν την οπτική σου ακαριαία. Δυστυχώς, για εμένα ήταν μια εξαετία που με σημάδεψε και έχει να κάνει με τον αγώνα που δώσαμε οικογενειακώς με τον καρκίνο, από τον οποίο τελικά χάσαμε και τους δύο γονείς μου», δήλωσε η τραγουδίστρια στο Secret.
Η τραγουδίστρια στάθηκε στον πόνο που ένιωσε όταν η μητέρα της και ο πατέρας της έφυγαν από τη ζωή, τονίζοντας πως το να χάσει κάποιο αγαπημένο της πρόσωπο ήταν πάντα ο μεγαλύτερος φόβος της. «Ήταν σκοτεινά εκείνα τα χρόνια και αβάσταχτα ψυχικά. Μου πήρε καιρό να βρω ισορροπίες και να διαχειριστώ την απώλεια και ακόμα κάνω συχνά την ενδοσκόπησή μου για εκείνα τα χρόνια. Εξάλλου, η απώλεια για εμένα ήταν η μεγαλύτερή μου φοβία και την έζησα με τον χειρότερο τρόπο», σημείωσε.
Διαβάστε επίσης:
Νίκος Πολυδερόπουλος – Βαλασία Συμιακού: Περιμένουν το πρώτο τους παιδί – Η επιβεβαίωση μέσω Instagram
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει – Αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία»
Αλέξανδρος Ρήγας: Η αναφορά στον Νίκο Σεργιανόπουλο – «Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.