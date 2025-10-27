Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει – Αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» και τον Τάσος Τρύφωνος. Ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε μεταξύ άλλων για τη σκοτεινή περίοδο της ζωής του, όταν πάλευε με την κατάθλιψη και αναγκάστηκε να μείνει για έναν χρόνο εκτός τηλεόρασης.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και στιγμή στη ζωή μου, η αποχή μου από την τηλεόραση. Ήταν η στιγμή που πηγαίνω στο Mega και τους λέω σας παρακαλώ δεν μπορώ, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να σηκωθώ το πρωί να κάνω το πρωινό και τον κόσμο να γελάει. Πάντα θα μνημονεύω τον κ. Μπούτο που μου λέει “εντάξει, το Mega με στηρίζει, δεν μπορούν να με πληρώνουν όλα τα χρήματα από το συμβόλαιο, θα μου δίνουν τα μισά και όποτε είμαι έτοιμος να ξαναγυρίσω”. Να τον έχει ο Θεός καλά. Σώθηκα. Αν συνέχιζα το πρωινό θα είχα πολύ κακό τέλος, αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία, έχει χρειαστεί να πάρω και φάρμακα για να μπορέσω να σταθώ στα πόδια μου», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε: «Πιο σκοτεινή περίοδος δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι αν άνοιγες την πόρτα του σπιτιού μου και με έβλεπες, θα φώναζες την αστυνομία. Ήταν όλα αυτά στη ζωή που δεν μπορούσα να τα βάλω σε μια τάξη. Έπρεπε να σταματήσω την τρομακτική επιρροή που είχαν οι γονείς μου πάνω μου. Έπρεπε να πάρω απόφαση να ζήσω τη ζωή μου. Έπρεπε να τα βάλω σε μια τάξη για να κάνω πρωταθλητισμό. Σηκωνόμουν το πρωί και δεν είχα κουράγιο να πάω στη δουλειά. Έφτανα στην τηλεόραση και δεν ήθελα να πω αστείο».

«Έναν χρόνο κράτησε αυτό. Το σκοτάδι με βοήθησε να βγω στο φως. Τόσο πολύ ήταν το σκοτάδι που κάποια στιγμή έπρεπε να βγω» κατέληξε.

