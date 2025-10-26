Σίσσυ Χρηστίδου για social media: Όταν έρχεται κάποιος και σε βρίζει, τον μπλοκάρεις χωρίς ενοχή

Στα social media και στο πώς αντιδρά η ίδια σε υβριστικά μηνύματα που δέχεται, αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου από τον «αέρα» της εκπομπής της.

Με αφορμή σχετική συζήτηση στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η γνωστή παρουσιάστρια τόνισε ότι, σε περίπτωση που «κάποιος σε βρίζει», το block είναι μια πράξη αυτοπροστασίας, τονίζοντας ότι το κάνει «χωρίς ενοχή».

Σίσσυ Χρηστίδου: Το προφίλ σου είναι δικό σου περιβάλλον

«Το προφίλ σου είναι δικό σου περιβάλλον. Όταν έρχεται κάποιος και σε βρίζει, τον μπλοκάρεις χωρίς ενοχή», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν αποκλείεις όλους τους ανθρώπους. Ο κόσμος έχει ανθρώπους όλων των ειδών. Δεν είσαι υποχρεωμένος να δέχεσαι τη χολή και την τοξικότητα, που δεν έχει να κάνει με εσένα αλλά με το τι κουβαλάει ένας άνθρωπος. Τα social δεν είναι απρόσωπα, αλλά άνθρωποι που ανταλλάσσεις απόψεις και μιλάς. Μπορεί και να έχετε βρεθεί. Αν σε βρίσει, δεν έχει να κάνει με εσένα. Τι σημαίνει; Ότι θα κλειδώσεις το προφίλ σου;», τόνισε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Για εμένα το block είναι το πιο εύκολο γιατί το μεγάλο παιδί μου έχει πρόσβαση και μπορεί να δει τα σχόλια. Έχω κάνει συζήτηση. Δεν έχω κανένα λόγο να σε έχω στον δικό μου χώρο και να πετάς χολή και βρισίδια. Υπάρχουν μικρά κορίτσια που μπορεί να το διαβάσουν και να ταυτιστούν με αυτό. Μπορεί να έχει σημασία για ένα κορίτσι αυτό που για εμένα θα είναι αδιάφορο», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

