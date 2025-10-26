search
ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.10.2025 15:14

«Δεν είναι φοβιτσιάρης ούτε με την τέχνη μας ούτε με την εικόνα του», απαντά η Ρούλα Ρέβη για τη φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν

26.10.2025 15:14
totsikas_revi

Για τη φωτογραφία του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα, με το κόκκινο κραγιόν και τα σχόλια που ακολούθησαν μίλησε η Ρούλα Ρέβη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε για τη μοναδικότητα των γυναικών. Δεν θα σταματήσει αυτό. Είναι καλό να μην αφήσουμε αυτό που έχουμε χτίσει οι γυναίκες. Είμαστε μοναδικές και πολύ δυνατές. Μου αρέσει να αναλύω όταν το θέμα με αγγίζει» ανέφερε αρχικά η φωτογράφος.

«Όταν μου αρέσει μια φωτογραφία, την ανεβάζω. Από πίσω πάντα υπάρχει κάτι, μια σκέψη δική μου. Υπάρχουν στερεότυπα. Τη φωτογραφία την ανέβασα αυθόρμητα και παρορμητικά. Είναι καλλιτέχνης και δεν είναι φοβιτσιάρης ούτε με την τέχνη μας ούτε με την εικόνα του. Καθόλου!» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ρέππας «Τρεις Χάριτες»: «Δεν θέλω να τις βλέπω – Στενοχωριέμαι που έχω γεράσει»

Πρώτη «επίσημη» για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό – Η εμφάνιση χέρι-χέρι στο Παρίσι (Video)

Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Ξεφτίλα οι άδειες καρέκλες – Ο Ανδρουλάκης τράβαγε το ζόρι του»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

H «Σύμπραξη Αναρχικών και Κομμουνιστών» πίσω από τον εμπρησμό σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Aνάπτυξης - Ανάληψη ευθύνης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26.10.2025 19:22
mbappe-real-barcelona
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ – Μπαρτσελόνα 2-1: Οι Μαδριλένοι πήραν το ντέρμπι και ξέφυγαν στο +5

levadiakos-aris
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεβαδειακός – Άρης 1-1: Πολύ σκληροί για να… πεθάνουν οι Βοιωτοί

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

1 / 3