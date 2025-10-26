«Δεν είναι φοβιτσιάρης ούτε με την τέχνη μας ούτε με την εικόνα του», απαντά η Ρούλα Ρέβη για τη φωτογραφία του Αποστόλη Τότσικα με κραγιόν

Για τη φωτογραφία του συζύγου της, Αποστόλη Τότσικα, με το κόκκινο κραγιόν και τα σχόλια που ακολούθησαν μίλησε η Ρούλα Ρέβη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Πάντα θα χρειάζεται να μιλάμε για τη μοναδικότητα των γυναικών. Δεν θα σταματήσει αυτό. Είναι καλό να μην αφήσουμε αυτό που έχουμε χτίσει οι γυναίκες. Είμαστε μοναδικές και πολύ δυνατές. Μου αρέσει να αναλύω όταν το θέμα με αγγίζει» ανέφερε αρχικά η φωτογράφος.

«Όταν μου αρέσει μια φωτογραφία, την ανεβάζω. Από πίσω πάντα υπάρχει κάτι, μια σκέψη δική μου. Υπάρχουν στερεότυπα. Τη φωτογραφία την ανέβασα αυθόρμητα και παρορμητικά. Είναι καλλιτέχνης και δεν είναι φοβιτσιάρης ούτε με την τέχνη μας ούτε με την εικόνα του. Καθόλου!» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Ρέππας «Τρεις Χάριτες»: «Δεν θέλω να τις βλέπω – Στενοχωριέμαι που έχω γεράσει»

Πρώτη «επίσημη» για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό – Η εμφάνιση χέρι-χέρι στο Παρίσι (Video)

Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Ξεφτίλα οι άδειες καρέκλες – Ο Ανδρουλάκης τράβαγε το ζόρι του»