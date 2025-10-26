Ρέππας «Τρεις Χάριτες»: «Δεν θέλω να τις βλέπω – Στενοχωριέμαι που έχω γεράσει»

Για την πολιτική ορθότητα στην τηλεόραση και τις «Τρεις Χάριτες» μίλησε ο Μιχάλης Ρέππας στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Με τον Θανάση δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ την πολιτική ορθότητα όταν γράφουμε. Πάντα βέβαια είχαμε την έννοια να μην προσβάλλουμε άτομα ή ομάδες. Δεν ξέρω αν θέλει το γέλιο ο τηλεθεατής. Όταν κάναμε εμείς καριέρα στην κωμωδία, ήμασταν περιζήτητοι. Τώρα δεν νιώθω καμία μεγάλη ζήτηση από τα κανάλια», ανέφερε αρχικά.

»Ο κόσμος επιβάλλει το τι θέλει να βλέπει, τα κανάλια κυνηγάνε τον θεατή. Στις διευθύνσεις των καναλιών είναι κάποιοι άνθρωποι πανικόβλητοι πάνω σε ηλεκτρικές καρέκλες με τεράστιο άγχος και πρέπει να παίρνουν αποφάσεις», πρόσθεσε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Ό,τι είμαστε εγώ και ο Θανάσης σήμερα, το οφείλουμε στις “Τρεις Χάριτες”. Δεν θέλω να βλέπω τις “Τρεις Χάριτες”, στεναχωριέμαι που έχω γεράσει», αποκάλυψε.

