26.10.2025 12:28

Πρώτη «επίσημη» για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό – Η εμφάνιση χέρι-χέρι στο Παρίσι (Video)

26.10.2025 12:28
katy perry trinto 99- new

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επισημοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, καταγράφηκαν το Σάββατο, 25/10, στο Παρίσι, με τους δύο τους να μην κρύβουν, πλέον τον έρωτά τους.

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό: Ερωτευμένοι και χαμογελαστοί σε έξοδο για τα γενέθλια της τραγουδίστριας

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, το ζευγάρι βγήκε να γιορτάσει στο καμπαρέ «Crazy Horse» στο Παρίσι.

Κατά την έξοδό τους από το χώρο, οι δύο τους καταγράφηκαν πιασμένοι χέρι – χέρι και χαμογελαστοί, με τους paparazzi που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο να τους απαθανατίζουν.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στη διάσημη τραγουδίστρια και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν οι κάμερες τούς εντόπισαν σε ραντεβού στο Μόντρεαλ.

Η πρώτη «επίσημη» εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται μόλις λίγες ημέρες, μετά από δημοσίευμα που θέλει τον πρώην σύντροφο της Κέιτι Πέρι, Ορλάντο Μπλουμ, να έχει ξεκινήσει εκ νέου τα ραντεβού, μετά το χωρισμό τους.

