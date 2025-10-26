Πρώτη «επίσημη» για Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό – Η εμφάνιση χέρι-χέρι στο Παρίσι (Video)

Την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, έκαναν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, επισημοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη σχέση τους.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, καταγράφηκαν το Σάββατο, 25/10, στο Παρίσι, με τους δύο τους να μην κρύβουν, πλέον τον έρωτά τους.

Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό: Ερωτευμένοι και χαμογελαστοί σε έξοδο για τα γενέθλια της τραγουδίστριας

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, με αφορμή τα γενέθλια της τραγουδίστριας, το ζευγάρι βγήκε να γιορτάσει στο καμπαρέ «Crazy Horse» στο Παρίσι.

Κατά την έξοδό τους από το χώρο, οι δύο τους καταγράφηκαν πιασμένοι χέρι – χέρι και χαμογελαστοί, με τους paparazzi που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο να τους απαθανατίζουν.

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night … the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες φήμες περί ειδυλλίου ανάμεσα στη διάσημη τραγουδίστρια και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, ξεκίνησαν το καλοκαίρι, όταν οι κάμερες τούς εντόπισαν σε ραντεβού στο Μόντρεαλ.

Η πρώτη «επίσημη» εμφάνιση του ζευγαριού έρχεται μόλις λίγες ημέρες, μετά από δημοσίευμα που θέλει τον πρώην σύντροφο της Κέιτι Πέρι, Ορλάντο Μπλουμ, να έχει ξεκινήσει εκ νέου τα ραντεβού, μετά το χωρισμό τους.

Διαβάστε επίσης:

Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Ξεφτίλα οι άδειες καρέκλες – Ο Ανδρουλάκης τράβαγε το ζόρι του»

Πέθανε στα 100 η Τζουν Λόκχαρτ

Κλούνεϊ για τη ληστεία στο Λούβρο: «Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους» (Video)