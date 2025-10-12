Κέιτι Πέρι – Τζάστιν Τριντό: Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα παθιασμένα τους φιλιά σε πολυτελές γιοτ

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Katy Perry (Kέιτι Πέρι) και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau (Tζάστιν Τριντό), φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις φήμες περί σχέσης, καθώς απαθανατίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα στη θαλάσσια περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Όπως αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της η Mail on Sunday, το ζευγάρι εντοπίστηκε στο ιδιωτικό σκάφος της τραγουδίστριας, όπου αντάλλαζαν φιλιά και αγκαλιές στο πάνω κατάστρωμα.

Την ώρα εκείνη, από το σημείο περνούσε τουριστικό σκάφος παρατήρησης φαλαινών, με αρκετούς επιβάτες να καταγράφουν τις εικόνες του διάσημου ζευγαριού.

Η Perry, διεθνώς αναγνωρισμένη ποπ σταρ, και ο Trudeau, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την πολιτική σκηνή του Καναδά, δεν έχουν προβεί σε επίσημη δήλωση, ωστόσο οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ενισχύουν τις ενδείξεις για μια νέα προσωπική σχέση. Να σημειωθεί ότι και οι δύο είναι πρόσφατα χωρισμένοι.

🔥🚨DEVELOPING: Grammy award winning singer Katy Perry and former Canadian PM Justin Trudeau were spotted kissing on each other aboard a yacht off the coast of Santa Barbara, California amid the relationship announcement. pic.twitter.com/V97vJPemfN — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) October 12, 2025

Διαβάστε επίσης:

«Μοναδική – αυτό ήταν»: Το αντίο της Τζέιν Φόντα στην Νταϊάν Κίτον

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα!», διαμηνύει η Έλενα Χριστοπούλου σε όσους την πλήγωσαν

Ελένη Γερασιμίδου: «Λένε ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου»