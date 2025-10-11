search
11.10.2025 16:50

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα!», διαμηνύει η Έλενα Χριστοπούλου σε όσους την πλήγωσαν

11.10.2025 16:50
xristopoulou

Αποφασισμένη να μη βάλει ποτέ ξανά νερό στο κρασί της δηλώνει η Έλενα Χριστοπούλου, μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα Δε γίνεται».

Η γνωστή μάνατζερ μίλησε στην εκπομπή του ALPHA για τη συνύπαρξή της με την Ελίνα Παπίλα, τη Σοφία Μουτίδου και τη Δάφνη Καραβοκύρη και έστειλε μήνυμα σε όσους την πλήγωσαν.

«Είναι 4 γυναίκες που μιλάνε για τα πάντα, ασχολούνται με τα πάντα και φέρει η κάθε μία τη δική της άποψη», ανέφερε αρχικά η Έλενα Χριστοπούλου.

«Έχω μεγάλη ανάγκη φέτος να δείξω αυτό που είμαι κανονικά. Και επειδή έχω περάσει μια ταραχώδη περίοδο, πια αποφάσισα και τηλεοπτικά να μην βάλω ποτέ ξανά νερό στο κρασί μου. Μέχρι τώρα, μόνο νερό έχω βάλει όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε, στέλνοντας μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Στην ερώτηση αν μπορούν τέσσερις γυναίκες να συνυπάρξουν σε μια εκπομπή, η Έλενα Χριστοπούλου ξεκαθάρισε: «Μπορούν να συνυπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κόμπλεξ. Είναι ολόκληροι άνθρωποι, δεν έχουν δεύτερες σκέψεις και θέλουν το καλό των άλλων».

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα»

Για τις δηλώσεις του Λάκη Γαβαλά ότι η τηλεόραση έχει ανάγκη από νέο κόσμο και όχι γριούλες, δήλωσε: «Τι κουλό είναι αυτό; Απαλλάσσεται ο Λάκης λόγω iq, eq και της αγάπης που του έχω;».

Η Έλενα Χριστοπούλου χαρακτήρισε το GNTM «μια χαρά προσπάθεια», διευκρινίζοντας πως δεν έχει παρακολουθήσει την Ηλιάνα.

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει σε όσους την πλήγωσαν, ξεκαθάρισε: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα».

