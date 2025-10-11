search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.10.2025 16:38

Ελένη Γερασιμίδου: «Λένε ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου»

11.10.2025 16:38
gerasimidoy-new

Για όσα έχει διαβάσει και ακούσει για εκείνη μίλησε η Ελένη Γερασιμίδου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η ηθοποιός εξέφρασε μάλιστα και το παράπονό της για την απουσία της από την τηλεόραση, αλλά και το γεγονός ότι οι ρόλοι που είναι για την ηλικία της παίζονται από μικρότερες σε ηλικία συναδέλφους της.

«Μεγαλώνουμε μικρά παιδιά και γενιές με το “Εμείς κι Εμείς”. Το τηλεοπτικό μου παράπονο είναι ότι έχουν αλλάξει οι ηλικίες, ρόλοι που είναι για την ηλικία μου παίζονται από μικρότερες, οπότε δεν έχω θέση», είπε.

«Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα είμαι χρήσιμη», πρόσθεσε.

Τα αρνητικά σχόλια

Η Ελένη Γερασιμίδου δεν δίστασε να απαντήσει και σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τη δημόσια εικόνα της.

«Βλέπω σχόλια για μένα ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου. Με τον σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αν τον έκραζα, δεν θα ήμασταν μαζί», διαμήνυσε.

«Πεινάσαμε μαζί, ήμασταν φτωχοί μαζί και όταν βγάλαμε μαζί χρήματα, κάναμε ένα σπίτι – το οποίο το μισό έχει καεί», είπε συγκινημένη για την κοινή τους διαδρομή.

«Έχω παίξει σε σειρά με εξευτελιστική τιμή»

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε τη συνέντευξη της αποκαλύπτοντας πως έχει δουλέψει κάτω από δύσκολες συνθήκες, ακόμα και με αμοιβές που χαρακτήρισε εξευτελιστικές.

Διαβάστε επίσης:

Λαέρτης Μαλκότσης: «Με φώναζαν μπαλαρίνα στο σχολείο – Ο πατέρας μου ερχόταν κρυφά στο θέατρο» (Video)

Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στις ΗΠΑ (Video)

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

uk_armed_forces
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Κανένας αμερικανός στρατιώτης στον παλαιστινιακό θύλακα», διαβεβαιώνει ο επικεφαλής της Centcom

fotia evoia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Εύβοια – Κοντά σε σπίτια οι φλόγες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

skorda-bisbikis-new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

kalidis-new
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 17:44
demeno-ploio_2608_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίγινα: Σοβαρός τραυματισμός 9χρονου κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό πλοίο

venzini-aytokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα βιοκαύσιμα συνδέονται με υψηλότερες εκπομπές CO2 από τα ορυκτά καύσιμα

zelensky_trump
ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις – «Αν ο πόλεμος μπορεί να σταματήσει στην Γάζα, τότε μπορεί και στην Ουκρανία»

1 / 3