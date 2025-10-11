Ελένη Γερασιμίδου: «Λένε ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου»

Για όσα έχει διαβάσει και ακούσει για εκείνη μίλησε η Ελένη Γερασιμίδου στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

Η ηθοποιός εξέφρασε μάλιστα και το παράπονό της για την απουσία της από την τηλεόραση, αλλά και το γεγονός ότι οι ρόλοι που είναι για την ηλικία της παίζονται από μικρότερες σε ηλικία συναδέλφους της.

«Μεγαλώνουμε μικρά παιδιά και γενιές με το “Εμείς κι Εμείς”. Το τηλεοπτικό μου παράπονο είναι ότι έχουν αλλάξει οι ηλικίες, ρόλοι που είναι για την ηλικία μου παίζονται από μικρότερες, οπότε δεν έχω θέση», είπε.

«Δεν παραπονιέμαι, αλλά ήθελα κάπου να παίξω κι εγώ, ακόμα είμαι χρήσιμη», πρόσθεσε.

Τα αρνητικά σχόλια

Η Ελένη Γερασιμίδου δεν δίστασε να απαντήσει και σε όσους σχολιάζουν αρνητικά τη δημόσια εικόνα της.

«Βλέπω σχόλια για μένα ότι είμαι αχώνευτη και κράζω τον άντρα μου. Με τον σύζυγό μου είμαστε 45 χρόνια μαζί. Αν τον έκραζα, δεν θα ήμασταν μαζί», διαμήνυσε.

«Πεινάσαμε μαζί, ήμασταν φτωχοί μαζί και όταν βγάλαμε μαζί χρήματα, κάναμε ένα σπίτι – το οποίο το μισό έχει καεί», είπε συγκινημένη για την κοινή τους διαδρομή.

«Έχω παίξει σε σειρά με εξευτελιστική τιμή»

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε τη συνέντευξη της αποκαλύπτοντας πως έχει δουλέψει κάτω από δύσκολες συνθήκες, ακόμα και με αμοιβές που χαρακτήρισε εξευτελιστικές.

