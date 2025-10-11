search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.10.2025 13:03
LIFESTYLE

11.10.2025 11:10

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

11.10.2025 11:10
Για την κόρης της και το σωστό timing της γνωριμίας της με τον άνδρα της μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Νίκης Παληκαράκη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς».

Η παρουσιάστρια της ΕΡΤ, που έγινε μαμά σε ηλικία 43 της χρόνια, αναγνώρισε ότι παρά τα λάθη που έκαναν οι γονείς, δεν την πίεσαν ποτέ να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Όπως τόνισε, έγινε μητέρα σε ηλικία που ένιωθε έτοιμη να αναλάβει τον συγκεκριμένο ρόλο.

«Εμένα οι γονείς μου έκαναν πάρα πολλά λάθη, σε ό,τι έχει να κάνει με την ανατροφή μας και με το μεγάλωμά μας, όπως όλοι οι γονείς, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο ενώ ήταν άνθρωποι της παλιάς νοοτροπίας, δεν είχαν καθόλου συντηρητισμό σε αυτό το θέμα. Δεν μου είπαν ποτέ ούτε πότε θα κάνω παιδί ούτε πότε θα τους κάνω εγγονάκι και δε με πίεσαν ποτέ σε αυτό το κομμάτι», εξήγησε η δημοσιογράφος.

«Το έκανα το παιδί σε ηλικία 43 ετών, δεν είναι ότι το έκανα στα 25 μου. Και νομίζω ότι γι’ αυτό γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνουμε το παιδί. Γιατί αν σε πιέζει η οικογένεια, είναι βάρος. Πολύ λάθος», κατέληξε.

Δείτε το απόσπασμα μετά το 14:30:

