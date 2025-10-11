«Η χαίτη είναι τρελή»: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε «Πρίγκιπας του Μπελ Άιρ» (Photos)

Ο «Πρίγκιπας του Μπελ Άιρ» …επέστρεψε χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

O Greek Freak έφτιαξε με το Google Gemini μια σειρά από φωτογραφίες του, τις οποίες ανάρτησε στο Instagram.

Κάπως έτσι εμφανίστηκε ως ροκάς με… χαίτη, πόζαρε στη δεκαετία των ’80s και ως σκεϊτάς και έγινε μαθητής σχολείου.

«Η χαίτη είναι τρελή» σχολίασε στη λεζάντα.

