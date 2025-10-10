Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, η σύντροφός του με την οποία είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι ο 61χρονος Πιτ και η 32χρονη ντε Ραμόν «ζουν πλέον πλήρως μαζί» και έχουν μετακομίσει σε νέο σπίτι.

«Ο Μπραντ συμπεριλαμβάνει πραγματικά την Ινές σε όλα τα ταξιδιωτικά του σχέδια και όταν είναι σπίτι, απλώς χαλαρώνουν μαζί», λέει η πηγή. «Πραγματικά μετατρέπουν τον κοινό τους χώρο σε σπίτι».

Ο ηθοποιός και η ντε Ραμόν έχουν σχέση από το 2022, αλλά εμφανίστηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024. Φέτος, η σχεδιάστρια κοσμημάτων ήταν στο πλευρό του για μεγάλο μέρος της προώθησης για την ταινία εμπνευσμένη από τη Formula 1.

«Είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», λέει μια άλλη πηγή, σημειώνοντας ότι το ζευγάρι «είναι πολύ πιο δεμένο». Για τον Πιτ, η πηγή προσθέτει: «Είναι τόσο χαρούμενος και ερωτευμένος» καθώς το ζευγάρι κάνει σχέδια για το μέλλον.

Μετά την εμφάνιση της ντε Ραμόν μαζί με τον Πιτ στην παγκόσμια πρεμιέρα της F1 στη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο, μια ξεχωριστή πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι ο Πιτ «λάτρευε που είχε την Ινες στο πλευρό του». «Δεν είναι δραματική, είναι πολύ υποστηρικτική και τα πάνε πολύ καλά», πρόσθεσε η πηγή εκείνη την εποχή.

Αργότερα τον Αύγουστο, μετά τον θάνατο της μητέρας του Πιτ, Τζέιν Έτα Πιτ, σε ηλικία 84 ετών, μια πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι η ντε Ραμόν «υποστήριξε τον Μπραντ καθώς θρηνούσε την απώλεια της μητέρας του. Εκείνη θέλει να είναι εκεί γι’ αυτόν και ο Μπραντ την αφήνει να είναι αυτό το άτομο».

Η εξέλιξη αυτή ορόσημο στη σχέση του Πιτ με τη ντε Ραμόν έρχεται μετά την επιβεβαίωση του PEOPLE ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πούλησε το σπίτι του στο Λος Άντζελες τον Αύγουστο. Αγόρασε το ακίνητο για 5,5 εκατομμύρια δολάρια το 2023 και το πούλησε μόλις δύο χρόνια αργότερα σε μια συμφωνία εκτός αγοράς. Το σπίτι στο Λος Φελίζ είχε διαρρηχθεί τον Ιούνιο, ενώ η πώληση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε σε ηλικία 82 χρόνων ο τραγουδιστής των Moody Blues Τζον Λοτζ

Μπέλα Χαντίντ… ετών 29: Οι τρυφερές ευχές της Τζίτζι για τα γενέθλιά της

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο χορός με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Λονδίνο (Video)