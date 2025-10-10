search
Μπέλα Χαντίντ… ετών 29: Οι τρυφερές ευχές της Τζίτζι για τα γενέθλιά της

10.10.2025 16:15
gigi – bella hadid – new

Κλείνει τα 29 την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου η Μπέλα Χαντίντ και η αδερφή της Τζίτζι δεν παρέλειψε να της ευχηθεί στα social media.

Η Τζίτζι Χαντίντ μοιράστηκε κοινές τους φωτογραφίες της και πάνω σε αυτές έγραψε τις ευχές της.

Κάποια από τα στιγμιότυπα που ανέβασε το μοντέλο, μάλιστα, είναι από την εποχή που ήταν ακόμα παιδιά. Οι δύο γυναίκες είναι ιδιαίτερα δεμένες και συχνά, κάνουν αναρτήσεις η μία για την άλλη στα social media. 

Πάνω στα στιγμιότυπα, με αφορμή τα γενέθλια της Μπέλα Χαντίντ, η Τζίτζι έγραψε:«Είναι η μέρα της Μπέλα. Είναι η κινούμενη “καρδιά” μας. Θα σε προστατεύω με κάθε κόστος. Το καλό που σου θέλω να είσαι ευγενικός στα σχόλια γιατί είναι τα γενέθλιά της. Είναι η πιο αγαπητή θεία. Χρόνια πολλά. Σε αγαπάω τόσο πολύ».

