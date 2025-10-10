search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 13:55
10.10.2025 10:52

Πάνος Καλίδης: «Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι μας, δεν μπερδευόμαστε» (Video)

10.10.2025 10:52
Για την ανανέωση του συμβολαίου του με την «Heaven», αλλά και τον γάμο του που έγινε πρόσφατα έπειτα από χρόνια σχέσης και την απόκτηση τριών παιδιών μίλησε ο Πάνος Καλίδης.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι τώρα ένιωσαν την ανάγκη να κάνουν αυτό το βήμα και αυτό με λίγους και καλούς τους φίλους, επισημαίνοντας ότι γενικότερα του αρέσει να είναι παραδοσιακός και να τηρεί τις παραδόσεις. Στο σπίτι τους, όπως εξήγησε, ο ρόλος του άνδρα και της γυναίκας είναι ξεκάθαροι…

«Κάθε γενιά έχει τις δυσκολίες της, αλλά η εξέλιξη του ανθρώπου και της μόδας δεν κάνει καλό, γι’ αυτό προσπαθώ να είμαι παραδοσιακός. Προσπαθώ να κρατάω μερικά πράγματα, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια… Η εποχή καλπάζει προς την τεχνολογία. Η τεχνολογία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο. Παίρνουμε από κοινού τις αποφάσεις στο σπίτι. Ξέρουμε τον ρόλο της γυναίκας και του άντρα στο σπίτι, δεν μπερδευόμαστε» ανέφερε μεταξύ άλλων.

