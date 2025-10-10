Βάνα Μπάρμπα: «Έχω βαρεθεί να μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει μαζί μου»

Για την πολύχρονη καριέρα της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, επισημαίνοντας ότι αν και η ίδια δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, ωστόσο, υπάρχει έντονα στον χώρο του θεάματος κυρίως.

«Δεν έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό αλλά έχω βαρεθεί να μου λένε “ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας”. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έχουν περάσει τα χρόνια. Εγώ κοντεύω τα 60. Στη δουλειά δεν έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, γιατί τυχαίνει να είμαι γνωστή. Αν δεν ήμουν, σίγουρα θα είχα πέσει στο κομμάτι αυτό. Ποιος θα πάρει μια 60αρα για παρουσίαση όταν υπάρχουν οι Bimbo με τα ξανθιά μαλλιά, οι οποίες μπορεί να λένε του κόσμου τις ανοησίες και ειδικά στη δική μας τη χώρα και τα Βαλκάνια» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα αν αποδέχεται, σήμερα, τον όρο του ερωτικού συμβόλου, απαντά:

«Όχι, όχι, με τίποτα. Στην ηλικία μου αυτό που θα ήθελα είναι να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία. Αυτό μπορώ να πω και στις γυναίκες: αγαπήστε τον εαυτό σας, δεν σταματάει η ζωή, μπορούμε και μετά τα 60 να ζήσουμε υπέροχα. Δεν χρειάζονται χιλιάδες πλαστικές. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν τα βρεις με την ψυχή σου… Το Α και το Ω είναι αυτό».

