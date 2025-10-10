search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.10.2025 09:52
10.10.2025 08:28

Βάνα Μπάρμπα: «Έχω βαρεθεί να μου λένε ότι έχουν μεγαλώσει μαζί μου»

10.10.2025 08:28
vana-mparmpa-new

Για την πολύχρονη καριέρα της μίλησε η Βάνα Μπάρμπα σε συνέντευξή της στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών, επισημαίνοντας ότι αν και η ίδια δεν έχει βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, ωστόσο, υπάρχει έντονα στον χώρο του θεάματος κυρίως.

«Δεν έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό αλλά έχω βαρεθεί να μου λένε “ξέρετε, έχουμε μεγαλώσει μαζί σας”. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια, έχουν περάσει τα χρόνια. Εγώ κοντεύω τα 60. Στη δουλειά δεν έχω βιώσει ηλικιακό ρατσισμό, γιατί τυχαίνει να είμαι γνωστή. Αν δεν ήμουν, σίγουρα θα είχα πέσει στο κομμάτι αυτό. Ποιος θα πάρει μια 60αρα για παρουσίαση όταν υπάρχουν οι Bimbo με τα ξανθιά μαλλιά, οι οποίες μπορεί να λένε του κόσμου τις ανοησίες και ειδικά στη δική μας τη χώρα και τα Βαλκάνια» είπε χαρακτηριστικά, ενώ ερωτηθείσα αν αποδέχεται, σήμερα, τον όρο του ερωτικού συμβόλου, απαντά:

«Όχι, όχι, με τίποτα. Στην ηλικία μου αυτό που θα ήθελα είναι να είμαι μια γυναίκα που εκπέμπει γοητεία. Αυτό μπορώ να πω και στις γυναίκες: αγαπήστε τον εαυτό σας, δεν σταματάει η ζωή, μπορούμε και μετά τα 60 να ζήσουμε υπέροχα. Δεν χρειάζονται χιλιάδες πλαστικές. Αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου και αν δεν τα βρεις με την ψυχή σου… Το Α και το Ω είναι αυτό».

maxron 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για τον Μακρόν: Υπόσχεται νέο πρωθυπουργό εν μέσω πιέσεων να παραιτηθεί

maximou_2602_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταμείο Ανάκαμψης: Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους κατασκευαστικών

letitia-james
ΚΟΣΜΟΣ

Το «κυνήγι μαγισσών» του Τραμπ συνεχίζεται: Κατηγορίες απαγγέλθηκαν εις βάρος της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

alhpa new
MEDIA

Alpha: Ρίχνει τη νέα κωμωδία «Τρομεροί γονείς» στη μάχη τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η κυβέρνηση επενδύει 370 εκατομμύρια δολάρια για συστήματα κατά των drones

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

kainoyrgioy–new
LIFESTYLE

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» - Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομικό δίκαιο: Πλεον δεν θα βαρύνουν τα χρέη τους κληρονόμους

