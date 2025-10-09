ΛΕΞ: Σε νέα ημερομηνία η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Τι θα γίνει με τα εισιτήρια

Σε αλλαγή της ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι διοργανωτές λόγω καιρού, αλλά και του βεβαρυμμένου αθλητικού πρόγραμματος στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι λόγοι της μεταφοράς της συναυλίας είναι οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18/10), καθώς και το πρόγραμμα του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η νέα ημερομηνία της συναυλίας είναι το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Διατίθενται και επιπλέον εισιτήρια – Τι θα γίνει με τα υπάρχοντα

Μάλιστα, μετά την εξέλιξη με την πλήρη αδειοδότηση του Καυταντζόγλειου Στάδιου οδηγεί την εταιρεία στη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, δεν θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εταιρεία οι κάτοχοι ήδη αγορασμένων εισιτηρίων έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής του αντιτίμου. Τα αιτήματα ακύρωσης πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά στο [email protected].

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Dynasty:

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΕΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρυμμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.

Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο [email protected] (όχι DM στο Instagram).

Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά.

Διαβάστε επίσης:

Στην Αλόννησο ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό για περιβαλλοντικές δράσεις (Photos)

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Mε πελώρια μαύρα φτερά στο κόκκινο χαλί – Η εμφάνιση που… έκλεψε την παράσταση! (Photos)

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)