Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

Τη Δανάη Παππά φιλοξένησε το πρωί της Πέμπτης (9/10) η Κατερίνα Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να ρωτά την ηθοποιό -μεταξύ άλλων- για το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη και την εμπλοκή του ονόματός της, με αφορμή το βίντεο από τον χορό τους, το ίδιο βράδυ, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Η Δανάη Παππά δήλωσε σοκαρισμένη για τα δημοσιεύματα που υπονοούσαν κάτι ερωτικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν αντιλήφθηκε γιατί κλήθηκε να απολογηθεί για κάτι για το οποίο ουδεμία σχέση έχει.

«Με σόκαρε. Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις. Είμαι υπόλογη; Για ποιον λόγο; Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση; Μία δημοσιογράφος ήρθε και στην πρόβα και με ρώτησε πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έχω καμία σχέση. Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαμε το προηγούμενο βράδυ μία μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε αλλά κάτι άλλο. Εγώ γιατί να έχω σχέση με όλο αυτό;» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι διασκέδαση. Με έβαλε κι εμένα στη διαδικασία να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου. Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου».

