Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» – Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

Στην εποχή που συμμετείχε στην εκπομπή «Δέστε τους» αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης (9/10), σχολιάζοντας -μεταξύ άλλων- τη διαφορετική προσέγγιση που είχε η τηλεόραση δέκα χρόνια πριν.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην κάμερα της εκπομπής της, η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχθηκε πως βλέποντας, σήμερα, αποσπάσματα από παλαιότερες εκπομπές, συχνά νιώθει ντροπή για τα σχόλια που έκανε και η ίδια στη σχετική στήλη του «Δέστε Τους» απέναντι σε ανθρώπους για τον τρόπο που ντύνονταν.

«Η πολιτική ορθότητα δεν μας έχει κάνει απαραίτητα κακό. Συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα το έχουμε παραξηλώσει αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Εγώ, κάνοντας τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίνοντας μία δεκαετία πίσω και βλέποντας πράγματα που λέγαμε τηλεοπτικά μια δεκαετία πριν, αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα. Και ευτυχώς που αυτές οι εποχές δεν υπάρχουν» είπε και πρόσθεσε:

«Να σχολιάζουμε ας πούμε την εμφάνιση του άλλου; Είχαμε φτάσει στο σημείο στο “Δέστε Τους” με τον Μουτσινά, που ντρέπομαι γι’ αυτά που λέγαμε, αν τα δω τώρα λέω Θεέ μου τι λέγαμε; σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων, μας έπαιρναν τηλέφωνο γιατί στεναχωριόντουσαν και γελούσαμε. Άλλο να τα πεις σε μια παρέα, αλλά τηλεοπτικά περνούσαμε ίσως και λάθος πρότυπο».

