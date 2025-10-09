search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:14
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 12:03

Καινούργιου: «Ντρέπομαι για αυτά που λέγαμε στο «Δέστε Τους» – Σχολιάζαμε ανθρώπους για την εμφάνισή τους» (Video)

09.10.2025 12:03
kainoyrgioy–new

Στην εποχή που συμμετείχε στην εκπομπή «Δέστε τους» αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, το πρωί της Πέμπτης (9/10), σχολιάζοντας -μεταξύ άλλων- τη διαφορετική προσέγγιση που είχε η τηλεόραση δέκα χρόνια πριν.

Με αφορμή τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στην κάμερα της εκπομπής της, η παρουσιάστρια του Alpha παραδέχθηκε πως βλέποντας, σήμερα, αποσπάσματα από παλαιότερες εκπομπές, συχνά νιώθει ντροπή για τα σχόλια που έκανε και η ίδια στη σχετική στήλη του «Δέστε Τους» απέναντι σε ανθρώπους για τον τρόπο που ντύνονταν.

«Η πολιτική ορθότητα δεν μας έχει κάνει απαραίτητα κακό. Συμφωνώ ότι σε κάποια πράγματα το έχουμε παραξηλώσει αλλά έχει κάνει και πάρα πολύ καλό. Εγώ, κάνοντας τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια και πηγαίνοντας μία δεκαετία πίσω και βλέποντας πράγματα που λέγαμε τηλεοπτικά μια δεκαετία πριν, αν λέγονταν αυτά σήμερα, θα ήταν μηνύσιμα. Και ευτυχώς που αυτές οι εποχές δεν υπάρχουν» είπε και πρόσθεσε:

«Να σχολιάζουμε ας πούμε την εμφάνιση του άλλου; Είχαμε φτάσει στο σημείο στο “Δέστε Τους” με τον Μουτσινά, που ντρέπομαι γι’ αυτά που λέγαμε, αν τα δω τώρα λέω Θεέ μου τι λέγαμε; σχολιάζαμε την εμφάνιση των ανθρώπων, μας έπαιρναν τηλέφωνο γιατί στεναχωριόντουσαν και γελούσαμε. Άλλο να τα πεις σε μια παρέα, αλλά τηλεοπτικά περνούσαμε ίσως και λάθος πρότυπο».

Διαβάστε επίσης:

Φαίη Σκορδά για Μπισμπίκη: «Μου κάνει εντύπωση που μετά από αυτή την ιστορία θα ζητήσουν έφεση» (Video)

Άννα Φόνσου: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, αλλά ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος» (Video)

Τζένιφερ Άνιστον: Η 20ετής μάχη που έδινε σιωπηλά για να γίνει μητέρα – «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
unnamed (3)
ADVERTORIAL

O Φιάκας: 2ος χρόνος επιτυχίας – Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται!

Emilia Perez_Photo 1
ADVERTORIAL

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

gene-simmons_0910_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Gene Simmons: Ο μπασίστας των KISS είχε τροχαίο ατύχημα στο Μαλιμπού – «Είμαι εντελώς καλά» (video)

danai-pappa-bisbikis-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Δανάη Παππά για Μπισμπίκη – «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 14:14
unnamed (3)
ADVERTORIAL

O Φιάκας: 2ος χρόνος επιτυχίας – Η κωμωδία της χρονιάς συνεχίζεται!

Emilia Perez_Photo 1
ADVERTORIAL

Nova: Oscarική Sunday Premiere με το βραβευμένο «Emilia Perez» στο Novacinema1!

embolio-farmakeia-new
ΥΓΕΙΑ

Μπάχαλο και ταλαιπωρία με τα αντιγριπικά εμβόλια – Οι συστάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου 

1 / 3