LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

09.10.2025 10:07

Τζένιφερ Άνιστον: Η 20ετής μάχη που έδινε σιωπηλά για να γίνει μητέρα – «Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα»

09.10.2025 10:07
jennifer-aniston-new

Μια εικοσαετή «μυστική» μάχη να αποκτήσει παιδί αποκάλυψε πως έδωσε η Τζένιφερ Άνιστον, βάζοντας τέλος στις ψευδείς φήμες που κυκλοφορούσαν επί χρόνια ότι δήθεν δεν ήθελε να γίνει μητέρα επειδή ήταν «εγωίστρια και εργασιομανής».

Σε συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar UK για το τεύχος Νοεμβρίου, η 56χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τα χρόνια που η ίδια προσπαθούσε να αποκτήσει παιδί σιωπηλά, ακούγοντας τις ανακρίβειες που λέγονταν εις βάρος της.

«Δεν ήξεραν την ιστορία μου, ούτε τι περνούσα τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθώντας να αποκτήσω οικογένεια, γιατί δεν βγαίνω να μοιράζομαι τα ιατρικά μου θέματα. Δεν είναι υπόθεση κανενός. Όμως φτάνει μια στιγμή που δεν μπορείς να το ακούς πια, αυτή τη φήμη ότι δεν θέλω παιδί, δεν θέλω οικογένεια, επειδή είμαι εγωίστρια ή δουλεύω υπερβολικά. Με επηρέαζε, είμαι άνθρωπος κι εγώ, όπως όλοι μας» τόνισε.

Όσο μεγαλώνει, τόσο λιγότερο αισθάνεται την ανάγκη να «διορθώνει τις ψευδείς αφηγήσεις», επισημαίνει.

«Ο κύκλος των ειδήσεων είναι πια τόσο γρήγορος, που όλα ξεχνιούνται. Φυσικά υπάρχουν στιγμές που αισθάνομαι την ανάγκη για δικαιοσύνη, όταν γράφεται κάτι αναληθές και νιώθω ότι πρέπει να το διορθώσω. Μετά όμως σκέφτομαι αν πρέπει όντως. Η οικογένειά μου ξέρει την αλήθεια, οι φίλοι μου ξέρουν την αλήθεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η Τζένιφερ Άνιστον υπήρξε παντρεμένη με τον Μπραντ Πιτ από το 2000 έως το 2005, ενώ είχε μιλήσει ξανά στο παρελθόν για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της να γίνει μητέρα. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι είχε δοκιμάσει ανεπιτυχώς εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF), ενώ είχε μετανιώσει που δεν είχε καταψύξει τα ωάριά της νωρίτερα.

«Ήταν ένας δύσκολος δρόμος για μένα, ο δρόμος προς τη μητρότητα. Στα τέλη των 30 και στα 40 μου πέρασα πολύ σκληρά πράγματα, κι αν δεν τα είχα περάσει, δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι σήμερα», εξήγησε τότε.

«Περνούσα εξωσωματικές, έπινα κινέζικα ροφήματα, ό,τι μπορούσε να βοηθήσει. Θα έδινα τα πάντα να μου έλεγα κάποιος “κάνε τη χάρη στον εαυτό σου, κατάψυξε τα ωάριά σου”. Αλλά δεν το σκέφτεσαι τότε. Το πλοίο έχει πια σαλπάρει, όμως δεν έχω καμία απολύτως τύψη» υπογραμμίζει.

Η ίδια είχε χαρακτηρίσει επίσης, ως «απόλυτο ψέμα» τις φήμες ότι ο Μπραντ Πιτ την άφησε επειδή δεν ήθελε παιδιά. Ο ίδιος απέκτησε αργότερα έξι παιδιά με την Αντζελίνα Τζολί, τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σίλο, τον Νόξ και τη Βιβιέν, πριν το ζευγάρι χωρίσει το 2016. Η Τζένιφερ Άνιστον ξαναπαντρεύτηκε το 2015 τον Τζάστιν Θερού, με τον οποίο χώρισε τρία χρόνια αργότερα. Ο Θερού παντρεύτηκε ξανά τον Μάρτιο, σε μια μυστική τελετή με τη Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ. Τον περασμένο Ιούλιο, η ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του υπνωτιστή και life coach, Τζιμ Κέρτις.

