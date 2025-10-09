Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Δεν προλάβαμε φέτος τα γενέθλιά σου» (Photo)

Μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με αφορμή την ημέρα που θα γιόρταζαν τα 79 του χρόνια.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος έγραψε ότι φέτος, δεν πρόλαβαν…

«Τα τελευταία γενέθλια ήταν πέρυσι, 9 Οκτωβρίου. Φέτος ζήτησες φωτογράφο για να έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες στα 79, αλλά δεν προλάβαμε» έγραψε χαρακτηριστικά.

