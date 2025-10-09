search
ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 11:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2025 09:28

Λάμπρος Κωνσταντάρας: Συγκινεί για τον πατέρα του – «Δεν προλάβαμε φέτος τα γενέθλιά σου» (Photo)

09.10.2025 09:28
lampros-konstantaras-new

Μια συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας με αφορμή την ημέρα που θα γιόρταζαν τα 79 του χρόνια.

Δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα περσινά γενέθλια του Δημήτρη Κωνσταντάρα που έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου, ο δημοσιογράφος έγραψε ότι φέτος, δεν πρόλαβαν…

«Τα τελευταία γενέθλια ήταν πέρυσι, 9 Οκτωβρίου. Φέτος ζήτησες φωτογράφο για να έχουμε πολύ ωραίες φωτογραφίες στα 79, αλλά δεν προλάβαμε» έγραψε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν πέθανα ακόμη» λέει η Ντόλι Πάρτον διαψεύδοντας τις φήμες που τη θέλουν ετοιμοθάνατη

Πέγκυ Ζήνα: Οι ευχές για τα 14α γενέθλια της κόρης της – «Ήρθες και μας ολοκλήρωσες»

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oceans_0910_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Ocean’s 14»: Ο George Clooney ανακοίνωσε την επιστροφή της συμμορίας ληστών – Το 2026 ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

ntora-mpakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει κόψει γέφυρες με τη ΝΔ καιρό – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει νέο κόμμα

karkinos-mastou-new
ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονες χειρουργικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του μαστού

papariga new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Αγία Όλγα νοσηλεύτηκε η Αλέκα Παπαρήγα – Το «ευχαριστώ» στους γιατρούς και τους νοσηλευτές

katsaniotis_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κατσανιώτης διαφωνεί με την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ: «Ήταν εργαλείο παραγωγής πολιτικής και θα έπρεπε να ενισχυθεί, όπως ήταν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chatzipanagiotis-stavropoulou-new
LIFESTYLE

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα» (Video)

Amal Clooney
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ λέει ότι τα παιδιά του έχουν «πολύ καλύτερη ζωή» μεγαλώνοντας στη Γαλλία παρά στο Λος Άντζελες

bandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Τσουρός: «Χαίρομαι που δεν πήγε η Βανδή στη δίκη του Μπισμπίκη, ξέρει να χειρίζεται καλύτερα επικοινωνιακά καταστάσεις»

robin-williams-kori-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η κόρη του Robin Williams - «Σταματήστε να μου στέλνετε βίντεο με τον μπαμπά μου που δημιουργήθηκαν με AI, είναι αηδιαστικά»

yvridiko-aftokinito
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 7 συχνότερα προβλήματα στα υβριδικά αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.10.2025 11:42
oceans_0910_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Ocean’s 14»: Ο George Clooney ανακοίνωσε την επιστροφή της συμμορίας ληστών – Το 2026 ξεκινούν τα γυρίσματα (video)

ntora-mpakogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: Ο Σαμαράς έχει κόψει γέφυρες με τη ΝΔ καιρό – Δεν ξέρω αν θα τολμήσει νέο κόμμα

karkinos-mastou-new
ΥΓΕΙΑ

Σύγχρονες χειρουργικές προσεγγίσεις στον καρκίνο του μαστού

1 / 3